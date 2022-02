‘Licht’ biedt fascinerende inkijkjes in het maakproces van marathonvoorstelling ‘Aus Licht’ ★★★★☆

‘Aus Licht’ voor het Holland Festival van 2019 in de documentaire ‘Licht’.

De eenmalige marathonvoorstelling van een 29 uur durende opera die het hele leven omvat, gecomponeerd door een polygaam en egomaan genie: dat is het spannende basismateriaal van Licht, een film die zich vastbijt in het magnum opus van de Duitse componist Karlheinz Stockhausen (1928-2007). Enkele jaren voor zijn dood voltooide Stockhausen de mega-operacyclus Licht, die vanwege de gigantische omvang nooit integraal werd uitgevoerd. In 2019 waagde het Holland Festival zich aan de dwarsdoorsnede Aus Licht, die nog altijd zo’n vijftien uur aan muziek omvatte en de Amsterdamse Gashouder transformeerde tot een universum van klank, theater én – natuurlijk – licht. Pierre Audi regisseerde het ruimtelijk opgestelde spektakel; Kathinka Pasveer, naast Suzanne Stephens-Janning fervent beheerder van Stockhausens nalatenschap, voerde de muzikale leiding.

Documentairemaker Oeke Hoogendijk was erbij, van de allereerste artistieke verkenningen tot de première. Hoogendijk (Het Nieuwe Rijksmuseum, Mijn Rembrandt) houdt grip op het monsterproject door twee hoofdlijnen te volgen. Fascinerende inkijkjes in de totstandkoming van Aus Licht lopen parallel aan een onverholen portret van Stockhausens familie- en liefdesgeschiedenis. Uit de gesprekken met zijn zes kinderen wordt steeds duidelijker hoe getroebleerd de band met hun vader was.

Pasveer en Stephens-Janning, die 25 jaar een artistiek én romantisch trio met Stockhausen vormden, spreken vol bewondering over hun geliefde en mentor. Minder vloeiend is hun samenwerking met Audi. Zij eisen dat Audi zich houdt aan alle theatrale regie-aanwijzingen in de partituren, maar Audi wil per se voorkomen dat Licht er voor een hedendaags publiek belachelijk uitziet.

De herhaaldelijke botsing tussen Audi en de vrouwen vormt een licht aangestipte, maar fascinerende subplot in de film, die óók volop in het absurd complexe repetitieschema duikt en toont hoe mensen als Audi en lichtontwerper Urs Schönebaum worstelen met de betekenis van het werk. Hoogendijks eigen sounddesigner Michel Schöpping weeft de klanken van Licht ingenieus als filmische soundtrack onder de scènes, zodat de muziek voor zich kan spreken; als verkenning van Stockhausens veeleisende muziekidioom blijft de film verder vrij oppervlakkig. De meester komt zelf enkele malen aan het woord via archiefbeelden, terwijl zijn priemende oogopslag als motief door de film spookt. Alsof Hoogendijk ook langs die weg het mysterie van Licht wil ontsluiten.

Hoogendijk, van wie alweer twee volgende films (Housewitz, De schatten van de Krim) op stapel staan, roept met Licht nog een andere ervaring op. Wat als die 410 repetities een jaar later waren begonnen, en de opera-estafette had moeten plaatsvinden in het door covid lamgelegde 2020? Een document van een voorbije tijd, ook dat is Oeke Hoogendijks Licht.