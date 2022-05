‘Libriswinnaar ‘Wormmaan’ is typisch zo’n boek dat door corona onder de radar is gebleven’

Erwin de Vries van boekhandel Godert Walter in Groningen Beeld Sabine Van Wechem

Mariken Heitman won deze week met haar roman Wormmaan de Libris Literatuurprijs. Verrast?

‘Jazeker! De jury spreekt over een ‘weerbarstige leeservaring’, dat maakt mij nieuwsgierig en ik vermoed ook veel van onze klanten.’

Hebben jullie het tot nu toe goed verkocht?

‘Nee, in 2021 hebben we er 3 exemplaren van verkocht en in 2022 ook 3. Maar nu ze heeft gewonnen, loopt het storm. We hebben meteen 50 exemplaren besteld. Het effect van zo’n prijs moet je niet onderschatten.

‘Dit is typisch zo’n boek dat door de corona-omstandigheden onder de radar is gebleven omdat de boekhandel beperkt bezocht kon worden. Des te mooier dat het nu de verdiende aandacht krijgt.’

Ander nieuws. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal boekhandels in de winkelstraat vorig jaar met 8,1 procent is teruggelopen. Hoe kijkt u daarnaar?

‘Een binnenstad zonder boekhandel, zou voor mij een reden zijn de binnenstad te mijden.

‘De terugloop heeft er vooral mee te maken dat er geen opvolging wordt gevonden. Toen wij Godert Walter in 2014 overnamen, stonden de mensen ook niet in de rij. Het runnen van een boekwinkel is een veelzijdig beroep, eigenlijk eerder een missie. Er is onzekerheid en je moet er veel tijd in stoppen. Daartegenover staan bijzondere ontmoetingen en intellectuele uitdagingen. Dat vergt dus nogal wat.’

Wat is jullie tip van de week?

‘Het lied van ooievaar en dromedaris van Anjet Daanje. Een boek vol suspense en psychologische diepgang dat inzicht verschaft in menselijke relaties. Geschreven in een schitterende stijl.

‘Daanje was lang onbekend maar sinds De herinnerde soldaat uit 2019 is dat veranderd. Donderdag vond de boekpresentatie plaats, mede georganiseerd door ons. Dat is het enige publieke optreden dat ze doet. Dit keer was de zaal volledig uitverkocht. Totaal anders dan de vorige keer toen er maar een handjevol mensen was. Ook in haar geval heeft de Librisprijs daarvoor gezorgd: zij stond op de longlist. Daar zie je weer het belang van zo’n prijs.’

Top-10 best verkochte boeken van Boekhandel Godert Walter in Groningen:

1. David Graeber en David Wengrow: Het begin van alles; Maven Publishing

2. Sholeh Rezazadeh: De hemel is altijd paars; Ambo Anthos

3. Hans Goedkoop, Gijs Tuinman : 1x – Dubbeluitgave 4 en 5 mei; CPNB4En5Mei2022

4. Roger Martin du Gard: Kijken door een sleutelgat; De Arbeiderspers

5. Auke Hulst: De Mitsukoshi Troostbaby Company; Ambo Anthos

6. Frank Westerman: Te waar om mooi te zijn; Querido Fosfor

7. Lisa Weeda: Aleksandra; De Bezige Bij

8. Pieter Waterdrinker: Biecht aan mijn vrouw; Nijgh & van Ditmar

9. Tom Lanoye: De draaischijf; Prometheus

10. Edouard Louis: Veranderen: methode; De Bezige Bij