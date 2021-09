Lianna Haroutounian beheerst haar rol in de opera Fedora tot in de haarvaten ★★★★☆

Diva dankt dirigent na de opera Fedora. Beeld Simon van Boxtel

Je kon er de klok op gelijk zetten: kolkende emoties in het Concertgebouw in Amsterdam. Ze kwamen los rond de dood van een jonge vrouw, de Russische prinses Fedora Romazov. Ze bezweek aan de liefde, zoals het een operaheldin betaamt. Amper was ze stamelend in elkaar gezakt of het publiek van de NTR ZaterdagMatinee sprong uit de stoelen, na een jaar gedwongen thuisluisteren extra uitzinnig.

Gelukkig, die gekte heeft de pandemie overleefd. Net als de Matinee zelf, de avontuurlijke omroepserie die het nieuwe seizoen aftrapt met een obscuur stuk van de Italiaan Umberto Giordano (1867-1948). In Nederland stond Fedora (1898) voor het laatst in 1924 op de planken. Niet gek misschien, want voordat de vlam in de pan slaat klinkt naast warme orkestmuziek vooral veel vocaal gepalaver.

Wat er al niet wordt verhapstukt: daags voor haar huwelijk wordt de aanstaande van Fedora vermoord. Wraakzuchtig papt ze aan met de vermoedelijke dader, graaf Loris Ipanov. Ze wordt verliefd, maar geeft hem toch aan. Als Loris de ware toedracht onthult (overspel, noodweer) is het te laat. Door Fedora’s aangifte zijn nieuwe slachtoffers gevallen en uit wroeging slikt ze gif.

Sopraan Lianna Haroutounian Beeld Askonas Holt

Qua opwindende zang houdt Giordano het een halve opera lang bescheiden. Twee minuten, langer duurt de bekendste passage uit Fedora niet. Amor ti vieta, zingt Loris: al duw je mijn hand weg, in je ogen lees ik liefde. De tenor Luciano Ganci levert de zinnen voorbeeldig af: moeiteloos, krachtig, helder. De sopraan Lianna Haroutounian plaatst er een diffuser geluid tegenover. Soms te mild voor in de Grote Zaal, maar wie terugluistert via Radio 4 hoort een zangeres die haar rol tot in de haarvaten beheerst.

Gehaaid werkt Giordano toe naar Fedora’s einde. Offstage zingt een bedeljongen op draailierachtige klanken over liefdesverdriet. Voor onze ogen verschrompelt de prinses. Dirigent Giampaolo Bisanti, de ontdekking van de middag, pookt het Radio Filharmonisch Orkest nog een laatste keer op. Bedeljongen, paukenroffel, bam! Zo sla je een vrouwenleven aan scherven.