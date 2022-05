Liam Gallagher toont zich nu al drie albums lang een betere liedjesschrijver dan gedacht ★★★☆☆

Het is makkelijk om Liam Gallagher (49) uit te lachen, met zijn imago, zijn loopje, zijn arena’s vol biergooiende Britten en optredens vol Oasis-hits. De titelsong van zijn derde soloalbum C’mon You Know zit zo vol met platitudes dat je je afvraagt: serieus, Liam?

‘It’s gonna be alright’ rijmt op ‘dance all night’, even verderop gaan de ‘hands up in the air’ en zo wauwelt dat door.

Daar tegenover staat dat hij zich nu al drie albums lang een betere liedjesschrijver toont dan gedacht, dat zijn songs vaak levendiger zijn dan die van zijn meer getalenteerde broer Noel en dat hij, ook nu weer, zijn Oasis-achtige liedjes vaak helemaal niet zo Oasis-achtig uitwerkt: de afwisseling in kleur en sfeer is vrij groot.

Opvallend is dat hij op C’mon You Know het beste voor de tweede helft bewaart: Better Days is een begeesterde popsong, de bonkende T.Rex-fuzzrock in Everything’s Electric bevalt goed, It Was Not Meant to Be is een mooie ballad.

De jongste Oasis-broer is vaak een parodie op zichzelf, maar wie alleen dát wenst te zien, is gemakzuchtiger en saaier bezig dan Liam op C’mon You Know. Dat is toch aardig om vast te stellen.

Liam Gallagher C’mon You Know Pop ★★★☆☆ Warner