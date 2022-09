Lezenswaardig boek over de geschiedenis van het afwijkende kind

Wat is een normaal kind? Dat is een kind dat valt binnen een norm die gaandeweg door ‘ons’, ouders, leerkrachten, artsen, pedagogen, psychiaters en werkgevers, is gesteld. Normaal is iemand met genoeg intelligentie en fysieke en sociale vaardigheden om zich in de samenleving staande te houden. Veel kinderen vallen buiten die strakke norm; ze hebben levenslang hulp nodig en een beschermde omgeving waarin ze gedijen. Je kunt het beschavingspeil van een land aflezen aan de mate waarin wordt gezorgd voor mensen die weinig bijdragen aan de economie.

Ook het benoemen van afwijkingen definieert wat normaal is. In de 19de eeuw groeide het besef dat kinderen geen minivolwassenen zijn, maar individuen in ontwikkeling. Zo kwam er aandacht voor het ‘speciale’ kind – ook wel ‘idioot’ of ‘misdeeld’ genoemd: dat was niet ziek, maar was in zijn ontwikkeling blijven steken. Nieuwe gedachte was dat zulke kinderen, vaak beschimpt en getreiterd, speciale zorg nodig hadden. Cornelis E. van Koetsveld, schrijver en dominee, trok zich hun brute lot aan en richtte in 1855 de Haagse ‘Idiotenschool’ op. Hij toonde dat met liefde, empathie en geduld veel te bereiken valt. Pedagoog Annemieke van Drenth schreef met De ontdekking van het speciale kind een lezenswaardig boek met inzichten die ook nu bruikbaar zijn.

Annemieke van Drenth: De ontdekking van het speciale kind – Over de negentiende-eeuwse Idiotenschool van dominee Van Koetsveld. Amsterdam University Press; 240 pagina’s; € 31,99.