‘Lezen zorgt voor begrip in de samenleving’

Grietje Braaksma Beeld Sabine Van Wechem

De leesvaardigheid onder jongeren in Nederland is in één generatie tijd sterk afgenomen, schrijft De Groene Amsterdammer deze week. Wat vindt u daarvan als boekhandelaar?

‘Een verontrustend stuk dat de vinger op de zere plek legt. De leescrisis baart mij zorgen. In het buitenland blijkt dat veel minder aan de hand, Nederland is een negatieve uitzondering. Uit onderzoek blijkt dat als kinderen in het basisonderwijs geen enthousiasme voor lezen ontwikkelen dat niet meer verandert.

‘Zelf ben ik taalmaatje van Yousif, een Iraaks jongetje van 8 jaar. Ik zie bij hem hoe belangrijk het is dat je begrijpt wat je leest. Dat leer je alleen door kilometers te maken. Hoogopgeleide ouders zorgen dat kinderen boeken lezen. Maar er is een grote groep kinderen die thuis geen ouders hebben die lezen of taalvaardig zijn.’

Wat moet er gebeuren?

‘We moeten niet alleen wijzen naar het onderwijs, die zijn altijd al de pisang, maar met elkaar kinderen de liefde voor lezen bijbrengen. Daarnaast geld stoppen in leesonderwijs en investeren in toekomstige onderwijzers op de pabo. Ergens moet de bal beginnen te rollen. Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Lezen is goed voor de emotionele ontwikkeling en zorgt voor begrip in de samenleving. Daarnaast hoef je niet alleen te zijn als je boeken leest, hoe gek of vreemd je je ook voelt. Dat je kunt denken: o diegene heeft dat ook. Want voor iedereen is er een boek.’

Wat is jullie boekentip van de week?

‘Ik herinner me van Joe Brainard. Een cultklassieker uit de jaren zeventig, nu voor het eerst vertaald en voorzien van een prachtig voorwoord door Paul Auster. Brainards formule zorgt ervoor dat je het gesprek met jezelf aangaat. Het is een soort herinneringsmachine en zet aan tot geweldige verhalen. Je geheugen zit voor een deel op slot maar door de manier waarop Brainard schrijft over de kleur van zijn eerste fiets of slaapkamer, komen er dingen bij jezelf los. Een fantastisch boek.’

Top-10 best verkochte boeken van Boekhandel Broese in Utrecht:

1. Mariken Heitman: Wormmaan; Atlas Contact

2. Jessica van Geel: Truus van Lier – Het leven van een verzetsvrouw; De Bezige Bij

3. Lisa Weeda: Aleksandra; De Bezige Bij

4. Roxane van Iperen: Eigen welzijn eerst; De Bezige Bij

5. David Wengrow en David Graeber: Het begin van alles; Maven Publishing

6. Anton de Kom: Anangsieh Tories; Atlas Contact

7. Herman van Veen: Moeders; Alfabet

8. Bill Browder: Achtervolgd door de staatsmaffia; Atlas Contact

9. Édouard Louis: Veranderen: methode; De Bezige Bij

10. Judith Schuil: Vrouwen van Utrecht; Uitgeverij Orlando