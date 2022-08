Lezen, slapen en zelfs bier drinken achter het stuur: zal het er ooit echt van komen?

In een drieluik verkent de Volkskrant de toekomst van ons autogebruik. Deel 3 (slot): is de geheel zelfrijdende auto een illusie?

Twintig kilometer buiten Stuttgart loopt de Mercedes-Benz in de Sonderklasse (S-Klasse) vast in de file op de Autobahn naar Pforzheim. Niet getreurd: ik speel een spelletje Air Hockey met Mercedes-ingenieur Matthias Kaiser op het grote beeldscherm in het midden van het dashboard. Daarna check ik mijn mail en kijk ik op de site van de Volkskrant. Ondertussen doet de Mercedes het werk: hij sukkelt geheel autonoom met de file mee. Tergend langzaam vervolgen we onze weg, maar het is absoluut de minst ergerlijke file die ik ooit heb meegemaakt.

Er zijn al veel auto’s die zelf in hun baan blijven en hun snelheid aanpassen aan het overige verkeer. Tesla is de bekendste met zijn Autopilot. De Drive Pilot van Mercedes gaat een stapje verder: het is wettelijk toegestaan om een film te gaan kijken of online te gaan winkelen, terwijl de auto zelf rijdt. Voorlopig alleen op de Duitse Autobahn, tot een snelheid van 60 kilometer per uur en als de omstandigheden het toelaten. Alleen overdag, niet bij mist of regen, niet in tunnels.

‘Het is een kleine stap op weg naar de zelfrijdende auto’, zegt ingenieur Matthias Kaiser. ‘Maar technologisch gezien is het een moonshot. Het is ongelooflijk moeilijk, want je moet overal rekening mee houden. Stel dat een vrachtwagen zijn lading verliest of er opeens een wasmachine op de weg ligt. De auto moet zo’n object herkennen.’

Beeld Michel Keppel

De Drive Pilot is als optie leverbaar in de duurste modellen van Mercedes, voor 5.000 euro in de S-Klasse en voor 7.430 in de elektrische EQS. Voorlopig alleen in Duitsland, toestemming voor Californië en Nevada wordt later dit jaar verwacht. Het is onbekend wanneer de Drive Pilot in Nederland geleverd kan worden.

De zelfrijdende auto is een tot de verbeelding sprekende droom die moeilijker te realiseren is dan een paar jaar geleden werd verwacht. Elon Musk spreekt al sinds 2016 over zelfrijdende robotaxi’s van Tesla, maar de eerste moet nog op de openbare weg verschijnen. Auto-expert Carlo van de Weijer van de Technische Universiteit Eindhoven gelooft dan ook dat de geheel autonome auto een illusie is.

In de toekomst zullen auto’s zelfstandig rijden op de snelweg en in de file, denkt hij. Maar ze zullen vastlopen in steden als Amsterdam, met smalle grachten, en voetgangers en fietsers die links en rechts voorbijschieten, zich niet of nauwelijks storend aan de verkeersregels. ‘Het kost triljarden om dat laatste stukje voor elkaar te krijgen. Waarom zou je dat doen, als de auto al zelf rijdt in de situaties waaraan chauffeurs de grootste hekel hebben, de file en lange, saaie stukken op de snelweg? Ik denk niet dat het gebeurt, er ontbreekt een gezond business model’, zegt Van de Weijer.

Beeld Michel Keppel

‘De stad is een grote uitdaging. Er gaan nog wel wat jaren overheen voordat een auto daar autonoom kan rijden. Maar je moet blijven experimenteren en als merk voorop willen lopen’, zegt Matthias Kaiser van Mercedes. De volgende stap zal een Parking Pilot zijn, waardoor de Mercedes zelfstandig een parkeerplaats kan zoeken.

Als de auto ooit autonoom wordt, zal de relatie tussen mens en auto ingrijpend veranderen. De auto beloofde toegang tot een fantasiewereld die net zo opwindend is als seks, schrijft de Britse designcriticus Stephen Bayley in zijn boek The age of combustion. Elke chauffeur droomt van ‘de perfecte veeg door een moeilijke bocht’ of de ‘snelvuur-taptoe’ van het schakelen. Daarentegen zal een zelfrijdende auto ‘evenveel betrokkenheid oproepen als een pinautomaat’.

Het is geen toeval dat Google aan een zelfrijdende auto werkt, schrijft de Amerikaanse filosoof Matthew Crawford in zijn boek Why we drive. De auto begon ooit als een avonturenmachine, maar dreigt te eindigen als Googlemobiel waarin passieve inzittenden een target zijn voor informatie, entertainment en reclame voor interessante aanbiedingen langs de route.

De lust om een eigen auto aan te schaffen zal ons wellicht vergaan als we niet meer zelf rijden. In zijn toekomstverkenning Homo Deus voorziet de Israëlische historicus Yuval Noah Harari de vervanging van de privéauto door een vloot van zelfrijdende robotaxi’s. De autonome is, althans in theorie, ook veiliger, omdat hij niet drinkt en altijd oplet. ‘Er komt wellicht ooit een wet die de mens zal verbieden zelf auto te rijden. Onze kleinkinderen zullen zeggen: wát? Reden jullie zelf? Onverantwoord!’, zei Gilles Vidal, destijds chef-ontwerper van Peugeot, in 2017.

Beeld Michel Keppel

Zulke beelden zijn veel te dramatisch, vindt Christian Senger, senior vicepresident van Volkswagen Bedrijfswagens. Volkswagen biedt in Hamburg en Hannover MOIA aan, een taxidienst met elektrische busjes die via een app kunnen worden opgeroepen. ‘Het vinden van chauffeurs is nu nog een factor die de groei beperkt. In 2025 zal een deel van de MOIA-vloot in Hamburg autonoom gaan rijden. Als we met autonome voertuigen rijden, kunnen we dit concept uitrollen in veel andere grote steden’, aldus Senger. De privéauto zal echter niet verdwijnen, denkt hij: ‘Verschillende autobezitters en -gebruikers zullen altijd naast elkaar blijven bestaan.’

Maar tellen mensen ook in de toekomst grote bedragen neer voor een Mercedes als het fysieke genot van autorijden geheel of gedeeltelijk verdwijnt? Ingenieur Matthias Kaiser: ‘Mercedes is een emotioneel merk en zal dat ook in de toekomst zijn. Niemand heeft zin om in de file te staan. Autonoom rijden geeft je de mogelijkheid om die stress kwijt te raken. Maar als je hier naar het Zwarte Woud gaat, is het geweldig om zelf te genieten van de motor en het plezier van autorijden te ervaren.’