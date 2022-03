‘Lezen is voor iedereen leuk maar je moet er wel mee in aanraking komen’

Andre Stikkers van boekhandel Adr. Heinen in Den Bosch Beeld Eva Faché

Er staan veel jeugdboeken in jullie toptien. Hoe komt dat?

‘We hebben de afgelopen twee weken op het Maurick-college in Vught met een pop-upstore gestaan. Alle 2.200 leerlingen konden een boek uitzoeken in het kader van het ‘heel Maurick leest boekenfestival’. Om alle leerlingen een leesboek te geven heeft de school gelden gebruikt van het nationaal programma onderwijs, bestemd om leerachterstanden door corona in te lopen.’

Helpt zo’n actie tegen de ontlezing?

‘Ja, ik geloof dat lezen voor iedereen leuk is maar je moet er wel mee in aanraking komen en het ontdekken. Je moet jongeren daarom alles laten lezen. Strips, graphic novels, het maakt niet uit wat.’

Dus het hoeft niet per se hoogwaardige literatuur te zijn?

‘Nee, ik kijk nergens op neer. Het was mooi te zien hoe dat ontdekken ging op die school. De meisjes kwamen enthousiast op de uitgestalde boeken af maar de jongens stonden er in eerste instantie bij van: ‘O, nee, nu móét ik een boek uitzoeken, ik zoek wel iets uit voor mijn moeder.’ Ze verwachtten dat er niets bij zou liggen dat ze zou interesseren. Maar dan ontstaat er toch enthousiasme als ze de biografie zien van Max Verstappen of Frenkie de Jong. Of een strip of een boek van Mindfuck. Uiteindelijk gingen ze allemaal blij met een boek voor zichzelf naar huis.’

Biografieën doen het sowieso goed?

‘Ja, niet alleen onder jongeren. Wij hebben in onze winkel drie kasten volstaan. Hella Haasse, Erasmus, Willem de Zwijger: het loopt allemaal als een trein. Non-fictie is een belangrijke poot in lezend Nederland. Die ontwikkeling was er al een tijd, maar biografieën nemen een steeds groter aandeel van de omzet in.’

Wat is uw boekentip van de week?

‘De Mitsukoshi Troostbaby Company van Auke Hulst. Hij moet de Libris Literatuurprijs winnen. Een bijzondere, grootse roman over verlies, schuld en ouderschap. Prachtig schrijft hij over het verdriet van de man als de vrouw abortus pleegt. Het verdient een internationale doorbraak!’

Top-10 best verkochte boeken van Boekhandel Adr. Heinen in ’s-Hertogenbosch

1. Anne Frank: Het achterhuis; Geef een boek cadeau/Prometheus

2. André Hoogeboom: Max; Xander uitgevers

3. Luca Caioli, Cyril Collot: Frenkie; De Bezige Bij

4. Alan Gratz: 9/11; Kluitman

5. Mel Wallis de Vries: Kansloos; VBK Media

6. Colleen Hoover: It Ends With Us; Simon & Schuster

7. Marc Bolsius: Ooit – Oeteldonk in de 21ste eeuw; Coopers & Co

8. Philip Huff: Wat je van je bloed weet; Prometheus

9. Colleen Hoover: Nooit meer; Z&K

10. Isabel Allende: Violeta; Wereldbibliotheek