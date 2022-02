Lext Nevel van De Gestampte Meisjes is een snelle, mooi verzorgde show over prestatiedruk ★★★☆☆

Cabaretcollectief De Gestampte Meisjes. Vanaf links: Ymke van Hoof, Thenera van der Pluijm en Esmée van Liere Beeld Dennis van Tergouw

Het begint met een bizarre recordpoging waarin drie jonge vrouwen in rode trainingspakken zoveel mogelijk elastieken om hun hoofd binden en wasknijpers aan hun lichaam bevestigen. Hiermee wordt de stijl van het trio De Gestampte Meisjes meteen goed neergezet: we kunnen fysiek en muzikaal cabaret verwachten. Ook het thema is snel duidelijk. Lext Nevel gaat over prestatiedruk, over de vraag hoe hoog je ambities moeten zijn en wanneer je dan succesvol bent.

In de snelle, mooi verzorgde show die volgt nemen Esmée van Liere, Ymke van Hoof en Thenera van der Pluijm ook hun eigen status als theatermakers onder de loep. Want heel bekend zijn ze nog niet, en dat terwijl ze al zeven jaar bezig zijn en diverse shows hebben gemaakt. ‘Hoelang kun je eigenlijk een aanstormend cabaretcollectief zijn?’, vraagt een van de vrouwen aan haar collega’s.

Nu mag dit trio best nog even doorgaan met aanstormend zijn, want ze kunnen zeker wat. In de gevarieerde regie van Wimie Wilhelm tonen De Gestampte Meisjes sketches, onderlinge discussies over hun ambities versus de wereldproblematiek, dans, een mooie act met vliegende rode lichtjes en pakkende liedjes vol raps en electropop, met titels als Huilen in de limousine en Happy Birthday Bitch.

Je zit ruim 75 minuten geamuseerd te kijken, ook al vliegen de teksten zoveel kanten op dat er niet een heel originele conclusie rond het prestatiethema wordt getrokken. Ook zouden de grappen en de mikpunten van satire een tandje scherper kunnen. De sketch waarin Esmée een depressieve YouTuber parodieert is zeker leuk (‘Stay Esméezing!’), maar zou gebaat zijn bij meer komische overdrijving. Dit geldt voor meer onderdelen uit de show: een geslaagde poging, waarbij er net geen records worden verbroken.