Lévi Weemoedt vertelt hoe je weer iets van het leven kunt maken

Het verhaal van Lévi Weemoedt is er een van verrijzenis. In de jaren zeventig en tachtig verwierf hij literaire roem met zijn tragikomische verhalen en gedichten, maar daarna bleef het een tijd stil. ‘Veel mensen dachten dat ik dood was en daar behoor ik zelf ook toe’, aldus Weemoedt in een recent interview op literair weblog Tzum. Alles veranderde in 2018. Özcan Akyol stelde de bloemlezing Pessimisme kun je leren! samen, mocht daar met Weemoedt over vertellen in DWDD, en in één klap werd de 70-jarige dichter aan de vergetelheid onttrokken. De bundel ging meer dan 100 duizend keer over de toonbank.

Weemoedt benutte de coronacrisis door aan een verhaal te werken dat eerder al in andere versies verscheen, maar waarover hij nooit tevreden was. In Het nut van Lodesteijn lezen we over de lotgevallen van een ex-leraar klassieke talen die na zijn vertrek bij een middelbare school opnieuw iets van zijn leven moet zien te maken. Hij stapt een uitzendbureau binnen. ‘Koffie?’, wordt hem glimlachend aan de balie gevraagd. ‘Heerlijk’, zegt hij. ‘Hoe drink je het?’ ‘Als de toekomst’, zegt Lodesteijn. ‘Zwart met niks erin.’

Lévi Weemoedt: Het nut van Lodesteijn. Nijgh & Van Ditmar; € 17,50.