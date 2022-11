Leverancier van liefde, vriendschap en stapels wereldhits voor Fleetwood Mac

Christine McVie tijdens een optreden in Madison Square Garden in New York in 2014. Beeld Charles Sykes/Invision/AP

Hoe heftig het er op amoureus vlak aan toe ging binnen Fleetwood Mac in de tijd dat de Brits-Amerikaanse rockband het klassieke album Rumours (1977) opnam, blijkt uit twee van de hits die toetsenist Christine McVie aan het album bijdroeg.

In Don’t Stop (een van de beroemdste Fleetwood Mac-hits) schreef en zong ze haar echtscheiding van bassist John McVie van zich af. Ondertussen had ze een affaire met een lichttechnicus van de band, Curry Grant, over wie ze You Make Loving Fun schreef. Om de spanningen in de groep niet nog verder te laten oplopen, zei ze tegen haar ex-man en andere bandgenoten dat dat lied over haar hond ging.

Ze is op 79-jarige leeftijd overleden, Christine McVie, die qua naam misschien net wat minder bekend was dan die andere vrouw uit Fleetwood Mac, Stevie Nicks, maar even getalenteerd en belangrijk. Ze stierf in het bijzijn van haar familie, ‘na een kort ziekbed’.

Fleetwood Mac op het toppunt van hun roem in 1977. Van links af John McVie, Christine McVie, Stevie Nicks, Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood. Beeld Getty

Ze werd geboren in het Noord-Engelse Lancashire, groeide op in de buurt van Birmingham en studeerde beeldhouwen aan de Moseley School of Art in die stad, maar tegen het einde van de jaren zestig raakte ze toch vooral verslingerd aan blues en rock ’n roll en ging ze in bands spelen en zingen, waarvan Chicken Shack enig succes had.

Christine Perfect

Tot Fleetwood Mac trad ze officieel pas in 1970 toe, maar wie de albumcredits van het tweede Fleetwood Mac-album, Mr. Wonderful (1968), goed leest, treft haar daar al aan, onder haar meisjesnaam Christine Perfect. Fleetwood Mac had haar als bevriende toetsenist en pianist gevraagd om in een aantal songs mee te spelen.

Tegen de tijd dat ze echt tot de groep toetrad en haar eerste album als volwaardig Fleetwood Mac-lid verscheen – Future Games, 1971 – was ze mevrouw McVie geworden. Morning Rain was haar eerste eigen liedje voor de band.

Er zouden er nog vele volgen, zowel voor het originele, Britse Fleetwood Mac als voor de legendarische Brits-Amerikaanse bezetting met Lindsey Buckingham en Stevie Nicks, die ontstond toen de groep in 1974 naar de VS verhuisde. Christine McVie had daar aanvankelijk weinig zin in, maar ging toch mee.

Ook ná Rumours bleef ze hits leveren. De meest recente Amerikaanse toptienhit van Fleetwood Mac, Little Lies (1987), was van haar hand. Op de Greatest Hits-compilatie die in 1988 verscheen, waren acht van de zestien nummers door haar geschreven.

In de jaren negentig kreeg ze vliegangst en trokken de tournees een steeds zwaardere wissel op haar. Ze was er nog bij toen Fleetwood Mac in 1998 toetrad tot de Rock and Roll Hall of Fame, maar maakte kort daarna bekend dat ze uit de groep stapte.

Teruggetrokken bestaan

Vijftien jaar lang leidde ze een relatief teruggetrokken bestaan, tot ze in september 2013 in Londen plotseling op het toneel verscheen om met haar oude band Don’t Stop te zingen. Een uitgebreide reünietournee van de succesbezetting volgde in 2014 en 2015. In 2017 bracht ze een duo-album uit met bandgenoot Lindsey Buckingham.

Fleetwood Mac heeft diep bedroefd gereageerd op McVies dood: ‘Ze was de beste muzikant die je in je band kon hebben en de beste vriendin die je in je leven kon hebben. We prijzen ons gelukkig dat we een leven met haar hebben gehad.’