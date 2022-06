Leve de Willie Wortel-reflex van de VVD

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

Weinig maakt mij zenuwachtiger dan de vraag ‘wat mijn plan voor de dag is’. Het suggereert dat ik in actie moet komen, dat een probleem moet worden opgelost. Daar ben ik niet dol op, want het liefst doe ik niets. Kortetermijnproblemen kan ik nog aan: het kattengrind is op, de plantjes hebben dorst, vlam in de pan. Acute kwesties met concrete oplossingen. Maar de vereiste actie is altijd gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer naar de oorspronkelijke staat van passiviteit.

Grote problemen ontwijk ik, zeker als de gevolgen zich niet direct aandienen. De tandarts bezoek ik pas als de spoedeisende hulp logischer is, mijn huis is altijd nog hetzelfde studentenkrot dat ik aantrof toen ik de sleutel kreeg, en ondanks herhaaldelijke aanmoedigingen van collega Schimmelpenninck heb ik mijn zzp-pensioen nog steeds niet geregeld. Het is beter om nu meteen in actie te komen, maar het comfort van de korte termijn is te aantrekkelijk.

Om mijn apathie te verantwoorden, ben ik altijd op zoek naar smoesjes die erop neerkomen dat het voor het probleem zelf ook beter is als ik nog even wacht met oplossen. Het VVD-congres van dit weekend inspireerde daarom. De leden willen in het stikstofbeleid minder focus op wat we nu kunnen doen, en meer geld voor innovatie.

Noem het de Willie Wortel-reflex: een rotsvast vertrouwen in de uitvinders, die nu ingrijpen achteraf gezien overbodig zullen maken. Je ziet het vaker bij de liberalen: volgens Kamerlid Fahid Minhas kunnen we beter niet investeren in spoorwegen, want innovatie gaat op termijn vliegen duurzamer maken dan de trein. En waarom nu al de CO2-uitstoot terugdringen als we over twintig jaar superveilige kerncentrales kunnen hebben?

Voor notoire nietsdoeners zoals ik zijn het geruststellende woorden: we zijn niet alleen.