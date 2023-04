Lev Markiz (1930-2023), violist en dirigent met een haviksoog voor detail

Lev Markiz in 1994. Beeld Frans Schellekens/Redferns

Een onaardse, etherische strijkersklank. Onnavolgbare timing. Een haviksoog voor detail. De violist en dirigent Lev Markiz bracht het in 1981, als verse immigrant, allemaal mee uit Moskou. Hij tilde er het strijkorkestspel in Nederland blijvend mee naar een hoger plan. Dinsdag is hij op 92-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Den Haag.

In 1988 werd Markiz door het pas opgerichte ensemble Nieuw Sinfonietta Amsterdam uitgenodigd een concert te dirigeren. Markiz kwam – en bleef. Tot 1997 was hij artistiek leider van de club die tegenwoordig Amsterdam Sinfonietta heet. Publiek en critici hoorden het meteen: zo klonken hartstocht en speelplezier.

Over de auteur Guido van Oorschot schrijft sinds 2000 voor de Volkskrant over klassieke muziek en opera. Hij maakt de maandelijkse podcast Klassieke klets.

Lev Josifovitsj Markiz werd in 1930 geboren in Moskou, als zoon van een econoom en een arts. Hij studeerde bij de vioolpedagoog Joeri Jankelevitsj en bij de vermaarde, door Stalin bewonderde pianist Maria Joedina. Dirigeren leerde hij van Kirill Kondrasjin, die later eveneens zou uitwijken naar Nederland. Markiz speelde in het Moskous Kamerorkest en richtte in 1964 de Solisten van Moskou op. Met dat ensemble maakte hij talrijke plaat- en radio-opnamen.

Vanwege de almaar strakkere greep van de overheid op de kunsten verliet hij in 1981 de Sovjet-Unie. Land van bestemming was Nederland. Niet alleen Kirill Kondrasjin was er neergestreken, ook Russische vioolvrienden als Mark Lubotsky en Rostislav Dubinsky. Van Nederland wist Markiz verder, zei hij in NRC, ‘dat het in elk geval een werkelijk vrij en daarom vernieuwend en bewegelijk land zou zijn’.

Hij droeg er het zijne aan bij. De rijzige, strak zwaaiende Markiz dirigeerde onder meer het Radio Kamerorkest en het Amsterdams Symfonieorkest (dat in 1986 opging in het Nederlands Philharmonisch). Onuitwisbaar maakte hij zichzelf met Nieuw Sinfonietta Amsterdam. Op golven van glasnost en perestrojka introduceerde hij bevriende Russische componisten als Goebaidoelina, Denisov en Schnittke. Een Sjostakovitsj-cd kreeg in 1990 prompt een Edison. Ook met muziek van de Zwitserse Nederlander Frank Martin maakte hij furore, of met de strijkerssymfonieën van good old Felix Mendelssohn.

In Moskou hadden alle strijkers min of meer dezelfde achtergrond, zei Markiz. Maar aan het allegaartje van Nieuw Sinfonietta moest hij aanvankelijk stevig sleutelen. Je kon dat nog het best vergelijken met het werk van een beeldhouwer. ‘Die kijkt naar een steen en ziet daarin een bepaalde vorm. Vervolgens haalt hij weg wat nodig is om die vorm zichtbaar te maken.’