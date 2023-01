Leuk, een cadeau van min 425 euro

Dat mijn vorige column eindigde met een cliffhanger, weet niemand meer. Behalve ikzelf. Ik ben wel goed, maar niet dement. Sterker, niemand weet zelfs meer dat mijn vorige column precies zo begon, haha. Is het niet? Zie je wel, zei ik toch.

Een gratis begin dus, voor mij, hè, razendsnelle ping-ping, copy (ping) paste (ping) – voor mij, de ping, niet voor Oom Volkskrant, die mijn verjaardag qua ping heeft proberen te vernachelen, vorige week was dat. Ik was toen namelijk jarig, op vrijdag dus, dat wil zeggen óp mijn columndag, erbovenop.

(Nee, zeg ik verkeerd, columndag is donderdag, de dag waarop ik dit ding... opboer, is het woord. Vrijdag is juist géén columndag, integendeel, op vrijdag staat de straatpizza in de krant, andere vibe, dan lig ik boven, in een kamertje zo ver mogelijk van mijn letterkist verwijderd, buiten westen een gat in de dag te slapen. Vrijdag is de mooiste dag van de week, niet zozeer vanwege het druksel, kan me roesten, lou loene, etc, maar omdat het dan het langst duurt voor het weer columndag is, namelijk: donderdag.)

(Het zit eigenlijk al verwerkt in de etymologie, zie ik nu pas, na tien jaar, ad rem, zeg: ‘donder’-dag versus ‘vrij’-dag. De mens wikt, Prisma Woordenboeken beschikt.)

Afijn, afgelopen vrijdag zou het ervan komen, in de krant op mijn verjaardag. Komt hoogst zelden voor, net als bepaalde voorbijscherende kometen, ik noem die van Bill Haley (over wie ik overigens dringend een column moet schrijven, onderschatte chansonnier, ik zeg het maar alvast, luister bijvoorbeeld naar Crazy Man Crazy en Fractured, en ben het erna met me eens; Bill heeft niet zomaar een eigen smiley, te weten de baby met spuuglok).

Voor deze zeldzame hoogtijdagen hebben we ten kastele een zilveren presenteerblaadje klaarliggen waarop de gezegende verjaardagskrant door mijn vriendin Jet naar de sponde kan worden gebracht, plus een doorschijnend zwart manteltje, een soort tule badjasje, dat ze me sjorrend en kerend aan zal trekken, edoch zónder me te wekken, dat mag niet, juist op verjaardagen wil ik op natuurlijke wijze ontwaken, oppassen dus.

Het presenteerblaadje met de krant zet mijn vriendin Jet op mijn nachtkastje, naast mijn rolfluit en een lederen schede met erin mijn gebaksvork, opdat ik meteen na het wakker worden jubilerend en toeterend en smullend terug kan lezen wat ik daags ervoor aan belangwekkends ter perse heb laten gaan.

(Ik kom nog even terug op dat ‘donder’ in donderdag, erg treffend namelijk. Als ik op donderdagen wakker word, vermoed ik aanvankelijk niets, mooi, denk ik, een nieuwe dag, so far, so good, maar dan zie ik een felle bliksem, en dringt een paar tellen later, met een werkelijk keiharde bulderende klap, echt een detonatie, tot me door dat ik een nog een complete column moet verzinnen. Zo kut is dat! Heel kut.)

Maar nu, wat gebeurde er? Een paar dagen voor de lang verbeide verjaardagsvrijdag bestelde Oom Volkskrant me af. Ik hoefde niet. Waarom niet? Er was geen plaats, vanwege de ‘talentenspecial’.

Ik zweeg.

‘Hallo? Mijnheer Buwalda?’

Ik hing op.

Alles was in stelling gebracht. Expres was ik een feuilletoncolumn begonnen, zie bovengenoemde cliffhanger, om op zeker te spelen. (Invuloefening.) Ook had ik de gasrekening laag gehouden, opdat mijn vijftig euro verjaardagsgeld niet terstond vervloog. (Poetin.) Tenslotte had ik oma op de hoogte gesteld. (Urn.)