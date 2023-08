Les Siècles speelt de Six Bagatelles van György Ligeti in zijn honderdste geboortejaar messcherp ★★★★☆

Puik idee, van de Franse groep Les Siècles, om het honderdste geboortejaar van de Hongaarse componist György Ligeti op te luisteren met een album. Minder puik dat het cd-boekje verzwijgt dat dit geen nieuwe opname is. Het programma met kamermuziek verscheen al in 2016, zij het op een incourant Frans label.

Evengoed speelt Les Siècles de Six Bagatelles messcherp. Ligeti schreef ze begin jaren vijftig voor piano en bewerkte ze later voor blaaskwintet. In soms maar een minuut balt hij krachtige ideeën samen. Neem alleen al de combinatie van gehakketak en zingen in de derde bagatel, of het ritmische gehinkel in nummer vier.

In september neemt Les Siècles Ligeti mee op tournee, onder meer naar het Amsterdamse Muziekgebouw. Daar klinkt ook het Kammerkonzert (1970), de Ligeti van de voorbijtrekkende klanklandschappen. Sferisch of helder, statisch of borrelend, het blijft een wonder hoe de meester fascineert met slim georganiseerd geluid.

Les Siècles György Ligeti Klassiek ★★★★☆