Les passagers de la nuit is een prachtige, gevoelige film die zich op een natuurlijke manier ontvouwt ★★★★☆

Les Passagers de la Nuit

Parijs speelt een hoofdrol in Les passagers de la nuit, zoals in wel meer Franse films. Maar het is dit keer niet het bekende Parijs: geen stijlvolle 19de-eeuwse panden met grijze daken, ook geen grauwe buitenwijken vol hoogbouw. Regisseur en scenarioschrijver Mikhaël Hers nam zijn vierde speelfilm op in Beaugrenelle, een deel van de stad dat binnen de ring ligt en toch torenflats kent. Er zitten prachtige brutalistische exemplaren tussen die het decor lijken van een oude sciencefictionfilm.

In een van die torens woont de pas gescheiden Elisabeth (Charlotte Gainsbourg). Haar hoekappartement met grote ramen biedt een betoverend zicht op de stad en de andere flats. Helemaal geen straf, dat een groot deel van de film zich in Elisabeths huiskamer afspeelt. De jarentachtiginrichting, het gruizige camerawerk, de dromerige muziek, dat uitzicht: Hers creëert een plek waar je onmiddellijk wilt blijven.

Elisabeth heeft twee kinderen, Mathias en Judith. Ze zijn al wat ouder en redden zich wel, wat bijdraagt aan Elisabeths gevoel van overbodigheid. Nu haar man haar heeft verlaten moet ze op zoek naar werk, misschien ook naar zingeving, al is dat een groot woord in een verhaal dat dramatische hoogte- en dieptepunten weet te ontwijken.

Les passagers de la nuit is een prachtige, gevoelige film die geen scenarioregels afvinkt, maar zich op een natuurlijke manier ontvouwt. Hers (Amanda, This Summer Feeling) vertelde in een interview dat hij altijd probeert te voorkomen dat zijn films worden gegijzeld door hun onderwerp. Liever toont hij het leven tussen de belangrijkste keerpunten in.

Zo gaat Les passagers de la nuit een beetje over opkrabbelen na een scheiding en het loslaten van kinderen, maar net zo goed over de dromen van die kinderen (eentje wil dichter worden, de ander is politiek actief) en over opgroeien in de jaren tachtig. En dan is er nog Talulah (rijzende ster Noée Abita), een meisje dat op straat leeft en af en toe onderdak vindt in Elisabeths flat.

Met zijn fraaie weergave van de jaren tachtig (soms aangevuld met archiefbeelden) heeft de film een nostalgische ondertoon, maar Hers maakt het nooit te zoet. Of hij nu het perspectief volgt van de verliefde Mathias of dat van zijn moeder, steeds is de film net zo luchtig en onnadrukkelijk als overtuigend. Dat is een buitengewoon knap evenwicht. Les passagers de la nuit is op een stille manier imponerend.