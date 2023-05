Les Misérables grote winnaar bij de Musical Awards

‘Les Miserables’. Beeld Johan Persson

Je kunt als musicalproducent gerust een klassieker terugbrengen in de theaters, maar dan wel goed afgestoft, uitgevoerd met de modernste theatertechnieken en gespeeld door een frisse jonge cast. Die conclusie valt te trekken uit de prijzenverdeling bij het jaarlijkse Musical Awards Gala. Les Misérables, dat wordt opgevoerd in een spectaculaire enscenering die nog niet eerder in Nederland was te zien, en Sweeney Todd: the Demon Barber of Fleet Street, gespeeld in een verrassend gevangenisdecor, kwamen maandagavond als de grote winnaars uit de bus. Het prijzengala vond plaats in het AFAS Circustheater in Scheveningen en werd live uitgezonden op NPO 1.

Volgens verwachting gingen de meeste awards naar Les Misérables. Dat is het grote musicalsucces van dit seizoen, geprezen door critici én publiek. De Nederlandse producenten van ‘Les Mis’, De Graaf & Cornelissen Entertainment in samenwerking met Van Lambaart Entertainment, werden begeleid door een Engels team onder supervisie van Cameron Mackintosh, de Britse oer-producent van de musicalklassieker uit 1986. Met fraaie decors en videoprojecties wordt de toeschouwer drie uur lang ondergedompeld in de sociale onlusten in 19de-eeuws Frankrijk, zoals beschreven in de roman van Victor Hugo.

De nieuwe productie, die nog tot november op tournee is door Nederland, kreeg de belangrijkste prijs van de avond: beste grote musical. Bij de categorie beste mannelijke hoofdrol in een grote musical gebeurde iets opvallends: Milan van Waardenburg (Jean Valjean in Les Misérables) en Freek Bartels (diens tegenstander Javert) werden allebei genomineerd. Beide acteurs ontvingen sinds de première op 5 maart al veel lof voor hun performances; de award ging naar Bartels. Verder won Les Misérables awards voor beste regie (Laurence Connor en James Powell), beste decorontwerp (Matt Kinley) en beste lichtontwerp (Paule Constable).

Opvallende winnaar: Blind Date

Bij de Musical Awards wordt een onderscheid gemaakt tussen grote en kleine musicals (meer of minder dan vijftien castleden op het toneel). Bij de kleine musicals werd Sweeney Todd van MediaLane Theater met vier awards het meest bekroond. Deze komische horrormusical van componist/tekstschrijver Stephen Sondheim uit 1979 won prijzen voor beste kleine musical, beste mannelijke hoofdrol in een kleine musical (acteur Hans Peter Janssens als Sweeney Todd), beste mannelijke bijrol (Samir Hassan als bakkershulpje Tobias) en beste geluidsontwerp (Maarten Houdijk).

Een derde opvallende winnaar was de komische musical Blind Date, een nieuwe Nederlandse productie over Rob en Jenny, die het gehad hebben met dating-apps en een andere manier zoeken om de liefde te vinden. Deze voorstelling van producent De Theater BV kreeg drie awards: beste Nederlands oorspronkelijke musical, beste vrouwelijke hoofdrol in een kleine musical (Brigitte Heitzer) en beste script en dialogen (Allard Blom). Eerder deze maand werd naar buiten gebracht dat Blind Date volgend jaar wordt verfilmd door regisseur Johan Nijenhuis.

De winnaars van de 21ste editie van de Musical Awards zijn gekozen door een vakjury onder leiding van schrijver en theaterprogrammeur Hilde Scholten. Er werden awards uitgedeeld in negentien categorieën. Ook de musicals Grease, The Prom, Charlie and the Chocolate Factory, Disney’s Aida, Dagboek van een herdershond en Checkpoint Charlie kregen één of meerdere prijzen.