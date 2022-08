Les intranquilles roept fascinerende vragen op over verantwoordelijkheid en zorg ★★★★☆

Les intranquilles

Damien duikt plotseling van de boot, misschien wel een kilometer uit de kust, en zegt tegen zijn jonge zoontje Amine dat hij in zijn eentje terug moet varen. Papa gaat even zwemmen. Wanneer zijn zoontje vervolgens keurig aanmeert, alsof dit niet de eerste keer is dat hem dit overkomt, tuurt moeder Leïla ongerust naar de horizon. ’s Avonds, als Damien weer terug is, is alles niet zomaar goed, het is perfect: Damien en Leïla dansen en zoenen met de intensiteit van verse geliefden. Maar ’s nachts tuurt Damien naast zijn slapende vrouw naar het plafond, zoals hij in het beklemmende Les intranquilles vaker naar het plafond zal staren. Hij staat op en begint een fiets te repareren. ‘Moet dat nu?’, vraagt ze, slaapdronken. ‘Morgen zal je blij zijn dat je erop kan rijden’, zegt hij, klaarwakker.

Les intranquilles is de negende film van de Waalse familiedramaspecialist Joachim Lafosse, en zijn persoonlijkste tot dusver. Hij baseerde dit verhaal over Damien, Leïla en hun zoon – Damien maakt metershoge schilderijen, waarvoor de kunsthandelaren in de rij staan, Leïla restaureert meubels – op herinneringen aan zijn eigen vader, wiens bipolaire stoornis het gezin vroeger in een stevige greep hield. In Les intranquilles (‘de rustelozen’) is deze man een impulsief handelende natuurkracht. Damien is mateloos getalenteerd en biedt de mensen om hem heen ongetwijfeld veel goeds wanneer het goed met hem gaat, maar dient voornamelijk als bron van verscheurende onrust en onzekerheid – wellicht zelfs gevaar.

De Franse karakteracteur Damien Bonnard speelt zijn rol van Damien zeer overtuigend. Zelfs tijdens een nachtelijke schilderscène waarin hij volledig opgaat in zijn creatie – zachtjes hijgend, grote ogen, alsof hij de liefde bedrijft met het canvas – weet hij op de loer liggende pathetiek te vermijden. Het is het soort grootse scène dat acteurs prijzen oplevert. Damiens bandeloosheid is nog groter dan wat we te zien krijgen, is de knappe suggestie.

Met soepele, onopvallende perspectiefwisselingen laat Lafosse zien hoe Damien zonder het zelf te merken de stemming en onderlinge dynamiek in huis voor de volle honderd procent bepaalt. Hoe de camera even bij Amine blijft hangen als Leïla bewust wegloopt om niet weer voor de ogen van haar zoon met Damien te ruziën: het is hartverscheurend.

Ondertussen draait Lafosse de duimschroeven aan, zoals hij dat eerder zo goed deed in Nue propriété (2006) en vooral in À perdre la raison (2012), waarin een jonge moeder uiteindelijk zo verward en met de rug tegen de muur eindigt dat ze haar kinderen om het leven brengt. Hij roept met deze nieuwe filmische hogedrukketel fascinerende vragen op over zorg en verantwoordelijkheid, en slaagt er bovenal in om de manie van één man tegenover de machteloosheid van zijn omgeving invoelbaar te maken. In beeld, geluid, muziek, kleurgebruik en spel: de rusteloosheid van Damien dringt door tot in de diepste vezels van de film.