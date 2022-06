Les Huguenots is zinsbegoochelend theater vol waanzinnige zangprestaties ★★★★★

‘Les Huguenots’ in De Munt, Brussel, met vooraan Lenneke Ruiten als Marguerite de Valois. Beeld Baus

Eerst het slechte nieuws. Corona is ook in de operahuizen en concertzalen helemaal terug. In het Brusselse operahuis De Munt zou zondag de opera Les Huguenots in première gaan, maar wegens besmettingen in de cast werd besloten de première uit te stellen. Het Holland Festival annuleerde om dezelfde redenen de uitvoeringen van The Murder of Halit Yozgat, een opera van Ben Frost, en ook in de cast van The Rolling Stones bleek maandag vlak voor aanvang een geval te zijn geconstateerd, met een leegstromende Arena tot gevolg.

Het goede nieuws is dat Les Huguenots, de grandioze en grootse opera van Giacomo Meyerbeer, woensdag alsnog te horen was. Nog beter nieuws: tot 2 juli zijn er nog zes uitvoeringen waarvoor nog kaarten beschikbaar zijn. En die gaat u als u verstandig bent direct bestellen.

Want godallejezus, wat is dit een goede productie, vol machtig mooie beelden en waanzinnige zangprestaties. Dat voor deze herneming van de regie van Olivier Py noch een generale, noch een pre-generale mogelijk was – de tent werd zeven dagen gesloten – was nauwelijks te merken.

Les Huguenots is het schoolvoorbeeld van de grand opéra, het grootschalige Franse genre dat aan een heropleving bezig is (die Nederland nog niet heel erg heeft bereikt). Massale koorscènes, vele veeleisende hoofdrollen (zeven in Les Huguenots) en een niet geringe lengte (vijf uur) zorgen voor kostbare producties. Toen De Munt in 2011 de Olivier Py-productie voor het eerst bracht, kreeg het publiek eindelijk weer eens de kans deze opera te horen die in de 19de eeuw in de top-5 van meest gespeelde werken stond. Sinds de creatie in 1836 werd Les Huguenots ruim duizend keer opgevoerd.

De opera speelt zich af in de aanloop naar de Bartholomeusnacht, een massale moordpartij op Franse protestanten door katholieken. Dat de opera nu weer te zien is, moet ermee te maken hebben dat het in augustus 450 jaar geleden is dat de Bartholomeusnacht plaatsvond. Die had zo’n tienduizend doden – zeker voor die tijd een gigantisch aantal – en een exodus van hugenoten tot gevolg.

‘Les Huguenots’ in De Munt, Brussel, met Lenneke Ruiten en Enea Scala. Beeld Baus

Aan het begin van de opera zie je een crucifix. Dat worden er twee. Ze blijken al snel als zwaarden dienst te kunnen doen. Centraal staat de liefde tussen de protestantse Raoul en de katholieke Valentine, die zich omwille van de liefde tot het protestantisme bekeert, terwijl haar vader een van de fanatieke slachters is. Dit alles gebeurt tegen een decor van in elkaar schuivende renaissancegevels van blinkend messing.

In die vijf uur (wees gerust: inclusief twee pauzes) gebeurt er zoveel bijzonders dat het niet op te noemen is. Operaliefhebbers moeten het vaak doen met leuk bedoelde choreografietjes, maar hier krijg je topballet – en (uiterst functioneel) naakt. Niet elke afslag in de verhaallijn is nodig, en niet elk productioneel detail staat in relatie tot de tekst. Maar al die details zijn wel sterk. Neem de drie wulps badderende danseressen, hofdames voor Marguerite de Valois, die zich in een rij opstellen. Hun haarkleuren zijn gelijk aan die van de Belgische vlag: K3.

Het is bijzonder dat ondanks zoveel naakt en andere visuele prikkels de aandacht in die spectaculairste tweede akte vooral uitgaat naar sopraan Lenneke Ruiten, die als Marguerite de Valois de ultieme verleidster is. Hoe zeg je in het woke-tijdperk dat ze dat gewoon enorm sexy, met zoveel coolness speelt? Wie had tien jaar geleden gedacht dat de Noord-Hollandse ex-fluitist en oratoriumzangeres ooit zo’n gigantische productie zou kunnen optillen? Hoed af.

En dan Enea Scala als Raoul de Nangis (de topnoten woest de zaal ingemikt), Karine Deshayes als Valentine (voor de snik), de bas van Alexander Vinogradov (als Marcel), het toch vaak intiem klinkende orkest onder leiding van Evelino Pidò, die subwooferbrullen van het koor in de scènes waar de strijdende partijen tegenover elkaar staan: dit is zinsbegoochelend theater, geweldige muziek.

Les Huguenots Opera ★★★★★ Door het koor en orkest van De Munt, in regie van Olivier Py. 15/6, De Munt, Brussel. Te zien t/m 2/7.

Lenneke Ruiten tijdens de repetities van ‘Les Huguenots’. Beeld Simon van Rompuy