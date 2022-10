Leonardo García Alarcón toont enthousiasme én gevoel voor nuance in Händels ‘Acis and Galatea’ ★★★★☆

Leonardo García Alarcón dirigeert het Koninklijk Concertgebouworkest in Händels Acis and Galatea. Beeld Milagro Elstak

Als Leonardo García Alarcón op de bok staat, straalt hij altijd een enorm plezier uit, waarmee hij zowel het orkest als het publiek aansteekt. Afgelopen weekeinde maakte de Argentijnse dirigent zijn debuut bij het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) met twee semi-geënsceneerde voorstellingen van Georg Friedrich Händels Acis and Galatea. Tijdens de matinee op zondag toonde hij behalve zijn gebruikelijke enthousiasme ook een gevoel voor theatrale nuance.

Händel heeft deze korte herdersopera een paar keer herzien. Het KCO koos voor zijn laatste versie in een bewerking van Mozart, maar dan met het oorspronkelijke Engelse libretto. Bijna dertig jaar na Händels dood orkestreerde Mozart het stuk opnieuw, met dwarsfluiten in plaats van blokfluiten en extra (hout)blazers. Een barokstuk in Mozartiaanse orkestkleuren dus, met koren, magnifiek gezongen door het Nederlands Kamerkoor, die zo uit een van Händels oratoria hadden kunnen komen.

Het gegeven is eenvoudig. De zeenimf Galatea en de herder Acis zijn verliefd. Tjilpende fluiten en koerende klarinetten schetsen hun landelijke idylle, die wordt verstoord door de eenogige reus Polyphemus. Omdat hij Galatea niet voor zichzelf kan winnen, doodt hij Acis met een rotsblok, waarna Galatea haar geliefde verandert in een waterbron en troost vindt in zijn onsterfelijkheid.

Aanvankelijk zingt het liefdespaar, de stralende sopraan Keri Fuge en de secure tenor Mark Milhofer, alleen over hun verlangen naar elkaar. García Alarcón begeleidt hen met liefdevolle details – diminuendo’s als zuchtjes, verwachtingsvolle rusten, vederlichte klemtonen. De houtblazers mogen dan sensueel en zorgeloos zingen, voor regisseur Pierre Audi is het geluk al in gevaar. In Audi’s haast ritualistische mise-en-espace, dat zich ontvouwt op een driehoekig hellend podium, zit Polyphemus vanaf de eerste noot het stel te begluren.

Zijn agressieve entree wordt aangekondigd door opschudding in de strijkers, maar gracieuze figuren begeleiden zijn aria’s. García Alarcón onderstreept de ironie van dit contrast. Bas Sreten Manojlovic is een overtuigende engerd, maar vindt niet altijd het juiste evenwicht tussen zingen en snauwen.

Milhofer, aangespoord door de strijdlustige hoorns, klinkt krachtig in Acis’ reactie, Love sounds th’alarm. Inmiddels geven twee herders, Valerio Contaldo en Guy Cutting, ongevraagd liefdesadvies. Cuttings bedarende aria Would you gain the tender creature in het bijzonder is een oase van schoonheid.

Het enige trio van de opera eindigt abrupt met de moord op Acis. Het podium kleurt bloedrood, de strijkers treuren met zacht snikkende akkoorden. En dan barst het koor uit in de grootse klaagzang Mourn, all ye muses!, die een veel betere finale zou zijn geweest dan het wat obligate slotkoor. Maar dan hadden we Fuge moeten missen, die met haar kristalheldere sopraan Acis verandert in een even kristalheldere waterstroom.