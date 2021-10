Lenneke Ruiten zingt spectaculair, maar ze houdt je ook behoedzaam op afstand ★★★☆☆

Sopraan Lenneke Ruiten Beeld Victor Thomas

Zit je daar onder het zachte licht van de kroonluchters in de serene, witte ruime Broederkerk in Zeist, word je finaal weggeblazen door sopraan Lenneke Ruiten. De zaal galmt nogal en wanneer Ruiten alles op alles zet (en dat kan ze), doet haar volume je naar adem happen.

Met het recital van Ruiten en haar vaste pianist Thom Janssen is het Internationaal Lied Festival Zeist woensdagavond op de helft: er komen nog optredens van onder meer Florian Boesch en Benjamin Appl. Het fin de siècle is het thema van deze vijfde editie. Een tijd van verwarring, angst en verwachting – hier en daar met een been in de romantiek, zoals Richard Strauss. Wasserrose uit diens Mädchenblumen gaat over de tere waterlelie, onbereikbaar in haar nachtelijke bloei. Precies zo kwetsbaar zingt Ruiten van de ‘ätherischem, schlanke’ steel.

In Nacht uit de Sieben frühe Lieder van Alban Berg, laat Janssen de ontheemding van de nacht horen in ontaarde aanslagen. Toch mist er iets. De pianopartijen in Strauss en Berg zijn groots en orkestraal. Janssen klinkt te zacht en vlak.

Vrij onbekend maar absoluut te beminnen is de Duitse componist Rudi Stephan (1887-1915). Veel liet hij niet na; hij sneuvelde op zijn 28ste in de Eerste Wereldoorlog. De cyclus Ich will dir singen ein Hohelied is veelkleurig; van innige liefde onder de linde (die liefdesboom) tot het sexy Pantherlied. Als was ze zelf die panter, heeft Ruiten souplesse en kracht. Haar bedwelmende hoogte en verstaanbaarheid zijn spectaculair. Maar ook blijft ze behoedzaam op afstand. Ze laat je niet toe en daar koel je erg van af.