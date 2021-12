Lekker authentiek winterboek om Kerst mee op te fleuren

Het winterboek lijkt een uitstervend fenomeen, dus het is fijn dat er nu en dan iemand opstaat die zich geroepen voelt dit stukje immaterieel erfgoed in stand te houden. Het vrolijke winterboek van Margreet Dolman en Dominee Gremdaat is een klassiek winterboek: het omslag is lekker authentiek winterboeks hardcover (ook al zo’n verdwijnend fenomeen), de inhoud erg geschikt om een Kerst bij de haard mee op te fleuren.

Er staan verhalen in over verschrikkelijke en teleurstellende kerstervaringen (‘waar de meeste mensen met verse ingrediënten in de weer gaan, vond mijn oma het leuk om met wat oud spul te knoeien. Oud vlees, ouwe wortels, oud brood, ouwe augurken en ouwe spinazie’), gedichten van Margreet Dolman, wijze lessen van Dominee Gremdaat, recepten voor kerstmenu’s op diverse niveaus (‘nagerecht: ‘Tiramisu’. Nodig: 1 tiramisu. Bereiding: haal de tiramisu uit de koelkast en dien op’) en pagina’s waarop de meest prangende kerstproblemen min of meer worden opgelost door Margreet Dolman. Met zo’n boek in de kast zou je bijna gaan hopen op een volledige lockdown met Kerst.

Margreet Dolman & Dominee Gremdaat: Het vrolijke winterboek. Meulenhoff; € 25.