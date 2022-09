Lei Lei verbeeldt op eigenzinnige wijze hoe zijn familie zich staande hield in het China van de jaren vijftig en zestig ★★★☆☆

Ningdu

Hoe verfilm je de levensgeschiedenis van je directe voorouders die tegelijkertijd de geschiedenis van hun land is? De Chinese animator en cineast Lei Lei zal het zichzelf hebben afgevraagd toen hij zijn vader Lei Jiaqi en grootvader Lei Ting hoorde praten, over hoe hun gezin zich staande hield in het China van de jaren vijftig en zestig van de 20ste eeuw. Hoe Ting tijdens de Culturele Revolutie in een heropvoedingskamp belandde, hoe de rest achterbleef. Beide mannen komen aan het woord in de essayistische documentaire Ningdu (originele titel: Silver Bird and Rainbow Fish), waarbij de geluidsopnamen van de interviews samengaan met eigenzinnig geschilderde, surrealistische animaties van propagandamateriaal en familiefoto’s. De hoofden van de personages verdwijnen achter kinderlijke kleikopjes, de Grote Sprong Voorwaarts wordt een kleurrijke koortsdroom, terwijl de film – misschien iets teveel – op afstand blijft.