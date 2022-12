Legotentoonstelling opent in Hoorn: ‘Alleen al met de treinen zouden we de hele zaal kunnen vullen’

Beeld Lego

‘Eigenlijk hebben we de vitrines veel te vol gezet’, zegt museumdirecteur Hans Stuijfbergen in de zaal die is ingericht voor de nieuwe tentoonstelling 90 jaar lego. Zo zijn er tegen het plafond nog extra planken gemaakt, waar onder meer een enorme postkoets met Lucky Luke en de Daltons staat opgesteld. ‘Alleen al met alle legotreinen die we nu in onze collectie hebben, zouden we deze hele zaal kunnen vullen.’

De unieke en waardevolle verzameling was eigendom van Paul van Boekhout, die twee jaar geleden op 55-jarige leeftijd is overleden. Hij was van kinds af aan een liefhebber van het Deense speelgoed. In het Brabantse Wagenberg richtte hij Mini-Billund op, een verwijzing naar de plaats waar de speelgoedfabrikant en attractiepark Legoland zijn gevestigd. Ook de loods achter zijn huis puilde uit van de lego, vertelt zijn ex-vrouw Daphne. ‘Hij was echt een verzamelaar. Veel dozen zijn nooit opengemaakt, die sets zitten al meer dan dertig jaar in de originele verpakking. Er was natuurlijk ook een heleboel wél opgebouwd.’

De houten eend van Lego. Beeld Museum van de 20ste Eeuw

Bijzonder is dat in Hoorn niet alleen plastic lego te zien is, maar ook het houten speelgoed van voor die tijd. Lego-oprichter Ole Kirk Christiansen begon in 1916 als timmerman (hij maakte onder andere stoelen en strijkplanken) en maakte vanaf 1932 ook speelgoed onder de naam Lego. Dat is een verbastering van ‘Leg godt’, Deens voor ‘speel goed’. Een van de pronkstukken in het museum in Hoorn is een houten eend op wieltjes, die werd geproduceerd in de jaren 1935-1957. De snavel gaat op en neer bij het rijden en de eend kwaakt.

De historische legoverzameling past perfect bij het Museum van de 20ste eeuw. Het is gevestigd in een voormalige gevangenis op het Oostereiland bij de haven van Hoorn. ‘Onze collectie is als het ware een reis door de tijd’, zegt directeur Stuijfbergen. ‘We laten het dagelijks leven van de vorige eeuw zien. We zijn een laagdrempelig museum, een instapmuseum. Vaak vertellen bezoekers dat dit twintig of dertig jaar geleden het eerste museum was dat ze als kind bezochten, en nu komen ze hier terug met hun eigen kinderen.’

De overige zalen van het museum zijn al even stampvol als de legotentoonstelling. De uitstalling gaat van cassettedecks via wereldontvangers naar oranje-bruine fonduesets uit de jaren zeventig; van allerlei soorten en maten PTT-telefoons met draaischijf tot het Postcodeboek, van een bewaarmap voor de Zilvervloot-spaarrekening tot een spaarpotje van Flipje uit Tiel. Ook homecomputers, zoals de Commodore 64, zijn er uiteraard in alle soorten en maten uitgestald. In een winkelstraatje staan oude reclameborden, weegschalen, kassa’s en pakken waspoeder van weleer.

Nog tot 7 januari loopt de tentoonstelling Kijkbuiskinderen, over 70 jaar kindertelevisie. Daar zijn onder meer de kleding van Swiebertje, Pipo en Meneer Kaktus te zien, net als de originele poppen uit Dappere Dodo, De Fabeltjeskrant en Paulus de Boskabouter. ‘Ik hoor heel vaak van bezoekers: wat ben ik oud geworden’, zegt Stuijfbergen.

Speelgoed kan in dit museum over het dagelijkse leven niet ontbreken. Eerder trok Hoorn al veel publiek met een Playmobil- en een Barbietentoonstelling. Volgend jaar wordt een tweede zaal met lego gevuld, want momenteel is momenteel hoogstens 20 procent van alle gebouwde legosets uit de overgenomen collectie te zien en slechts 5 procent van de nooit geopende dozen.

Lego kan een groot publiek trekken, ook van over de grens. Volgens schattingen krijgen wereldwijd jaarlijks 80 tot 90 miljoen kinderen lego cadeau en kopen 10 miljoen volwassenen een bouwset voor zichzelf. ‘We gaan in de aanloop naar de zomer in een tweede zaal ook nog een groot legodiorama bouwen’, zegt Stuijfbergen. ‘We willen in de toekomst samenwerken met architecten, kunstenaars, legofans en scholen. Het lijkt ons bijvoorbeeld geweldig om Hoornse monumenten zoals de Oude Waag na te bouwen. We kunnen er nog alle kanten mee op.’

90 jaar lego, Museum van de 20ste eeuw in Hoorn, t/m 29/10/23. Onlangs verscheen in vertaling de biografie Lego - het verhaal van het speelgoed van de eeuw door Jens Andersen. Uitgeverij Xander; 488 pagina’s; € 29,99.