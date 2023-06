Lego 2K Drive is een vrolijke racegame. Jammer van die tolpoorten ★★★☆☆

Voor een racegame komen de bandjes van de bolides in Lego 2K Drive wel vaak en heel ver van het asfalt los. Beeld Visual Concepts

Er komt een moment in het leven waarop je stopt met het bouwen van kastelen, dinosauriërs, vliegdekschepen, de Death Star en de Titanic in Lego. Dat is het moment waarop meisjes en jongens volwassen worden en zelf kinderen krijgen. Lego is dan alleen nog maar dat rondslingerende blokje waar je ’s avonds in het donker met je blote voeten op gaat staan.

Lego 2K Drive richt zich op de kleintjes, maar is ook een game die volwassenen hun jeugd laat herbeleven. De game lijkt op een racegame, laat zich besturen als een racegame en klinkt als een racegame, maar is toch vooral een bouwspel. De echte Legoliefhebbers zullen uren, dagen, weken doorbrengen met het in elkaar knutselen van de meest bizarre voertuigen. Racewagens die steentje voor steentje met echte Lego kunnen worden nagebouwd.

Tuurlijk, in Lego 2K Drive wordt ook volop gereden volgens een formule die in 1992 in het asfalt werd gegroefd met Super Mario Kart. In Nintendo’s kart racer denderen maffe bolides over een doldwaas parcours waarvan de coureurs elkaar kunnen bestoken met de meest uitzinnige wapens – variërend van eenvoudige bommen tot bananenschillen, en van bliksemschichten tot inktbommen die je een tijdje het zicht op de weg ontnemen.

Lego 2K Drive heeft een hoog ‘dit-is-allemaal-wel-eens-eerder-vertoond’-gehalte – niet per se een onoverkomelijk bezwaar, maar de kartfanaat kan beter elders kijken. Zelfs de blokkerige wereld van Steenlandië als decor is niet nieuw. De bouwstenen (ha!) daarvoor werden al gebakken in Lego Speed Champions, een uitbreiding uit 2019 voor Forza Horizon 4, een ‘serieus’ racespel van Microsoft.

Wie genoeg bouwsteentjes bij elkaar weet te krijgen door races te winnen en nevenmissies uit te voeren kan de meest uitzinnige voertuigen bouwen. Beeld Visual Concepts

Stuurmanskunst

De landschapselementen die in steentjes uiteenspatten als je er overheen banjert zijn in Lego 2K Drive wel kolderieker dan in Lego Speed Champions: spookkastelen, dinosaurusskeletten en gigantische spinnen. De zuurstokkleuren geven Steenlandië een vrolijke vibe. De game richt zich duidelijk op de kleinere gezinsleden en biedt de mogelijkheid om tegen elkaar te racen op een enkel tv-scherm.

Het mag er dan kinderlijk uitzien, je blokkenautootjes uit bermen en ravijnen te houden is allesbehalve kinderlijk eenvoudig. Wat rijstijl betreft leunt Lego 2K Drive net als andere kart racers op de techniek van het driften, waarbij auto’s bijna dwars op de rijrichting door een bocht zwiepen.

Gelukkig - of niet - blinkt de game uit in rubber banding. Dit fenomeen zorgt er steeds voor dat je tegenstanders nooit ver weg zijn, hoe beroerd of hoe briljant je ook scheurt. Het maakt wedstrijden vermakelijker voor jonge coureurs omdat ze nooit hopeloos achteropraken. Aan de andere kant zijn bolides die met elastiek aan elkaar lijken te zitten misschien frustrerend voor de Max Verstappens die over een uitmuntende stuurmanskunst beschikken, maar dat voordeel nooit in leidende rondes of kilometers terugzien.

Ook het dunne verhaaltje dat de races aan elkaar knoopt is vooral bedoeld voor jonge coureurtjes. De Engelse teksten zijn voor de kleintjes wel naar het Nederlands vertaald, maar missen de humoristische knipogen naar volwassenen die in de betere (andere) Lego-games zitten.

Een voertuig dat te water raakt verandert in een oogopslag in een vaartuig (transparante dolfijnen optioneel). Beeld Visual Concepts

Dure blokjes

Er zijn een paar gebreken die Lego 2K Drive van een 5- of zelfs maar 4-sterren-score afhouden. Fraai is de mogelijkheid om je eigen auto’s in elkaar te knutselen, en nog fraaier is dat ieder bouwsteentje gevolgen heeft voor de snelheid en souplesse waarmee je richting de finishlijn scheurt.

Minder leuk is de uitgestrekte open wereld waarin Lego 2K Drive zich afspeelt. Na enkele uren groeit het besef dat je eindeloos veel races en missies moet winnen om aan bouwstenen voor nieuwe voertuigen te komen. In zo’n open wereld moet je van hot naar her karren om wedstrijden en opdrachten te vinden.

Het enige alternatief is een webwinkel waarin je onderdelen kunt kopen met Brickbux – de valuta die je in handen krijgt door met echte euro’s te betalen. Sommige voertuigen kosten 10.000 van die ‘bux’, omgerekend tegen de 100 euro.

Die tolpoorten in een game voor kinderen zijn pijnlijker dan de Lego-steentjes waar je ’s avonds, als het kroost in bed ligt, met je blote voeten op stapt.