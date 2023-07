Legenden te over op North Sea Jazz, maar verheugend was vooral de aanwas van jong talent

De Amerikaanse zangeres Lizzo tijdens haar optreden op North Sea Jazz. Beeld ANP

De 90.000 bezoekers die de afgelopen drie dagen langs de podia van het 46ste North Sea Jazz festival liepen, werden verwend op een van de veelzijdigste edities in jaren. Wat het meest verheugde, was wel de grote aanwas van jong talent dat ook meteen volle zalen trok. Zo stond er zondagmiddag een flinke rij voor een optreden van Samara Joy in de Hudson. Die zaal heeft een veel grotere capaciteit dan het Rotterdamse LantarenVenster, waar ze in februari een uitverkocht concert gaf.

Maar Joy kon dat makkelijk aan. Zj is een van die vele nieuwe namen die zich eigenwijs en zelfverzekerd op het festival presenteerde. Net als Samora Pinderhughes, wier fabelachtige stem begeleid werd door een jubelend gospelkoortje. Meezingen en –klappen mocht, moest zelfs. Gewoon omdat de sfeer ernaar was. Er waren zondag dan ook de meest fantastische zangstemmen te horen. Kandace Springs, een Blue Note-belofte van vijf jaar geleden, leek een beetje vergeten, maar zong een diep doorleefd Angel Eyes in de Congo-tent die net de enige hoosbui van de dag had doorstaan.

Over de auteur Gijsbert Kamer is sinds 1992 muziekjournalist. Hij schrijft voor de Volkskrant recensies, interviews en beschouwingen over pop en jazz.

Wervelwind

Storm bleef uit in Rotterdam, hoewel de grootste zaal van het festival, de Nile (goed voor meer dan 10.000 bezoekers) nog twee wervelwinden te verduren kreeg. De eerste, Seal, was toch een verrassing. Wat cynisch keek je naar de naam van deze ooit erg populaire Britse zanger in het programmaboekje. Wat moet die waterige soul hier? Nou, een bomvolle zaal aan het dansen en zingen krijgen op Crazy, Killer en Kiss From A Rose dus. Precies waar het zondagse publiek behoefte aan had. En stond daar niet Trevor Horn, de legendarische popproducer uit de jaren tachtig, met basgitaar?

Ja. Legenden te over op North Sea Jazz, maar het waren ook zondag de nieuwere namen die verrasten. Sampa The Great gaf een aanstekelijke dans-, rap- en zangdemonstratie van haar Zambiaanse hiphop-variant. Zanger Jacob Lusk van Gabriels pakte met zijn machtige tenorzang de grote Maas-zaal in. Een kolossaal heerschap, gestoken in een schitterende mantel. Hij oogde al adembenemend, de muziek deed de rest. Dampende gospel-soul die de zaal in extase bracht.

Spektakelvoorstelling

Er was op zondag veel pop en soul, maar het is traditiegetrouw ook een dag waarop jazzliefhebbers extra bediend worden. Pianist Brad Mehldau, bassist Stanley Clarke, gitarist John McLaughlin en saxofonist Branford Marsalis waren de grote namen. Yuri Honing speelde prachtig met zijn nieuwe Peace Orchestra. Spirituele jazz, waarin de harp van Remy van Kesteren een mooie plek vervulde. Ook voor de jazz op de zondagavond gold dat de zalen tot de laatste noten vol bleven. Je moest je op tijd melden voor drummer Mark Guiliana of de stomende mix van jazz, funk en Caribische muziek van het Britse Ezra Collective, anders was het aansluiten in de rij.

Het publiek liet de nieuwe jazz gretig op zich inwerken. De beloning kwam tot slot van Lizzo, die met haar spektakelvoorstelling van soul, rap, pop en veel billen (‘asses’) onlangs nog te zien was in een uitzinnige Ziggo Dome. Ineens viel ook op hoeveel jong publiek er was. Misschien speciaal voor haar, om Cuz I Love You en de Coldplayhit Yellow mee te zingen. Het was mooi om te zien hoe jong en oud elkaar nog even vonden in de grootste festivalzaal, waar de groenharige Lizzo drie dagen muzikaal avontuur afsloot met een groots, veelkleurig, vrolijk stemmend popfeest.