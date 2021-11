Leeswijzer over Silverview van John le Carré, het boek dat we deze maand lezen in de Volkskrant Leesclub

Beeld Sophia Twigt

Bij Ian Flemings creatie James Bond was het al glitter en glamour wat de klok sloeg, en vergeet ook de hippe gadgets niet. De ongezouten werkelijkheid over het vaak wat saaie bestaan van een Britse geheim agent vinden we terug bij John le Carré. Precies zo had de schrijver het ook bedoeld: als een contrapunt voor de popster James Bond.

Koerierswerk, afluisteren, schaduwen, verhoren, rekruteren, contact leggen met de Yorkshire Post onder je arm: het is allemaal weinig enerverend. De voornaamste vijand van ‘De Dienst’ is vaak de interne bureaucratie. Daar blijken heel wat kneusjes te werken, het schiet niet echt op. Weinig actie, de boeken draaien eerder om de gedachtentrein van de hoofdpersoon. Vol scherpe observaties, en geschreven met milde ironie.

Le Carré kon daarbij putten uit zijn eigen ervaringen in de periode 1959/64 toen hij respectievelijk voor MI5 (binnenlandse veiligheidsdienst) en MI6 (buitenlandse veiligheidsdienst) werkte. Hij publiceerde destijds ook al zijn eerste thrillers, totdat dubbelspion Kim Philby zijn pseudoniem opblies. Daarna koos Le Carré – echte naam David Cornwell – voor een fulltime schrijverschap.

Gelukkig voor ons. 26 thrillers in zes decennia, iets van 60 miljoen exemplaren wereldwijd verkocht. In de Volkskrant Leesclub zijn we nu voorzichtig begonnen met zijn allerlaatste: de postuum verschenen Silverview (Luitingh-Sijthoff; € 21,99). Met 200 pagina’s wat bondiger dan anders, maar de personages zijn er niet minder intrigerend om.

Wat wil de oude Poolse immigrant Edward Avon toch van boekhandelaar Julian Lawndsley in dat stadje aan de Engelse kust? Hij claimt een studievriend van zijn vader te zijn geweest, maar al snel is er sprake van een verborgen agenda.

De komende weken zullen we dieper op de details ingaan en uitvinden of het waar is wat zijn jongste zoon Nick – die het boek bezorgde – beweert: dat Le Carré in zijn allerlaatste roman vragen over de moraliteit van ‘De Dienst’ durft te stellen die hij eerder het liefst maar ontweek.

John le Carré schreef veel en graag. Dat weten we uit zijn in 2016 verschenen memoires De duiventunnel (Luitingh-Sijthoff; € 19, 99). Die memoires zullen we er regelmatig bij pakken, en voor de Leesclub is deze titel ook een soort van geheimtip: met De duiventunnel in de hand leer je de schrijver John le Carré nog beter begrijpen.