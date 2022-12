Leeswijzer over Kokanje, het nieuwe boek dat we lezen in de Volkskrant Leesclub

Leeswijzer bij Kokanje van Hannah van Binsbergen

Hannah van Binsbergen won in 2017 de VSB Poëzieprijs voor haar bundel Kwaad gesternte. Het was de eerste keer dat de grootste poëzieprijs van het Nederlandse taalgebied werd toegekend aan een debutant. Er was niets aan deze bundel, aldus de jury, dat deed vermoeden hier met een debuut te maken te hebben. De jury was van mening dat in de poëzie van Van Binsbergen ‘het goede, het ware en het schone allang uitgeput in de touwen hangen’. Haar onbevangenheid werd geprezen. Plots was er een dichter die duidelijk zelf de lijnen uitzette, ‘niet gehinderd door de last van verwachtingen.’

In een interview met de Volkskrant zei ze zelf over deze verwachtingen: ‘Deze bundel is niet het eindpunt. Ik kan nog veel beter. Als mijn tweede bundel minder goed wordt ontvangen - volgens het cliché vragen recensenten zich na een succesvol debuut al snel af waar de luister van weleer is gebleven -, dan moet ik er nog meer op vertrouwen dat ik het zélf goed vind. Dat is belangrijker dan succes.’ Nu is er dus die tweede bundel, en opnieuw wordt die alom geprezen.

De dichter

Van Binsbergen werd in 1993 in Haarlem geboren en was al op jonge leeftijd actief als dichter. Zelf heeft ze eens beweerd dat ze vanaf haar tiende niet minder dan drie bundels per maand (!) schreef. Je kunt je afvragen waar al die woorden gebleven zijn. Maar het was pas met de kennismaking met het werk van Hans Lodeizen dat ze echt door de poëzie werd gegrepen. Haar vader gaf haar ‘Ik heb mij met moeite alleen gemaakt’ te lezen, en waarschuwde haar: deze poëzie is besmettelijk. Dat bleek inderdaad het geval, want ook al begreep ze toen niet helemaal wat de beelden en metaforen in dat gedicht betekenden, ze voelde wel wat ze met haar deden. Ze was betoverd en begon zelf een korte tijd weemoedige gedichten te schrijven. Eigenlijk, zo zei ze tegen de VPRO, is dat ‘hele puberale poëzie. Ze gaat over dingen waar je als adolescent mee worstelt.’

Andere dichters die ze daarna ontdekte en waar ze hoog over opgeeft zijn B. Zwaal en Hans Faverey. Het minimalistische van deze dichters, maar ook het humoristische, weet ze te waarderen. Van Binsbergen gaat vervolgens filosofie studeren aan de Universiteit van Amsterdam en schrijft dan ook voor Trouw over filosofische boeken. Nadat ze met Kwaad gesternte is gedebuteerd, schrijft ze een roman, Harpie, over een dodelijk verveelde jonge vrouw die gezelschap heeft van de duivel en besluit als escortgirl te gaan werken. En dit jaar verscheen dus Kokanje, haar tweede bundel, die deze maand centraal zal staan in de leesclub van de Volkskrant.

De bundel

Sinds de middeleeuwen geldt het sprookje van luilekkerland als een droombeeld, een onbereikbare wereld. Maar in Kokanje schetst Hannah van Binsbergen een geheel eigen versie van deze utopie. Is er een wereld mogelijk waarin we alles dat we verlangen ook daadwerkelijk bereiken? Is zo’n wereld nog wel een paradijs? Van Binsbergen roept vragen op over bijna alles waar je ‘-zucht’ achter kunt zetten: hebzucht, drankzucht, vraatzucht, praatzucht en ga zo maar door.

Het is een uitdagende bundel, die je dwingt de woorden in de mond te nemen en er eens goed op te kauwen en herkauwen. Soms struikel je over de syntaxis of inversies, soms is er het rijm dat je als een goede vriend in je dronkenschap ondersteunt in dronkenmanschap. Van Binsbergen serveert de lezer een dis, met vergeten woorden als vergeten groenten. Het beeld dat Kokanje aanvankelijk schetst is dat van een goddeloos collectief. Maar ergens halverwege die bundel gebeurt er iets opmerkelijks: god wordt aangeroepen, een ander soort roes wordt gezocht. Hoe dit alles – een kapitalistisch, een bacchanaal en een religieuze roes – zich tot elkaar verhoudt is wat we deze maand zullen onderzoeken.