Leeswijzer over ‘Ik heb een paar vragen voor je’ van Rebecca Makkai, het nieuwe boek dat we lezen in de Volkskrant Leesclub

Beeld Sophia Twigt

Leeswijzer Ik heb een paar vragen voor je - Over de ware toedracht van een tragedie op een Amerikaanse kostschool geschreven door Rebecca Makkai. Uitgeverij: Nieuw Amsterdam, 416 blz.

Beste Leesclub,

In juni is het naar traditie thrillermaand, en zoals we dat al eens eerder hebben gedaan – met John le Carré en Jo Nesbø – kiezen we ook ditmaal een titel die binnen dit genre past. Even ter geruststelling (in het verleden brak er bij de term thriller in kleine kring weleens spontaan een opstand uit): het is niet zomaar een misdaadroman.

Het boek dat we gaan behandelen is het zojuist verschenen Ik heb een paar vragen voor je van Rebecca Makkai (45) – de gearriveerde Amerikaanse auteur wier Een stralende toekomst in 2018 ook in Nederland al spraakmakend was.

Ter voorbereiding heb ik zowel de Angelsaksische editie als de Nederlandse vertaling van Ik heb een paar vragen voor je gelezen, een heel capabele vertaling trouwens, van Arjaan en Thijs van Nimwegen. Conclusie: het verhaal is dermate gelaagd dat we daar wel een maandje zoet mee zijn.

Zoals ik in mijn vaste thrillercolumn voor de krant schreef: ‘Dit is een hogeschool compositie waarin de Amerikaanse auteur een oefening in geduld afdwingt bij haar lezers. Het literaire equivalent van slow cooking, maar uiteindelijk smaakt die kleurrijk geserveerde schotel buitengewoon goed.’

Hoofdpersoon is filmdocent en podcastmaker Bodie Kane die op haar oude (fictieve) kostschool Ganby in New England wordt uitgenodigd als gastdocent. Altijd leuk, terug naar de plek waar je vormende jaren plaatsgrepen, maar in haar tijd – midden jaren negentig – was daar sprake van een groot drama.

Haar roommate Thalia, een van de populairste meisjes van haar klas, werd dood aangetroffen in het zwembad. Moord. Als dader werd de zwarte gymleraar Omar Evans aangewezen, hij zit nog steeds in de gevangenis.

Bodie Kane begon een nieuw leven in Los Angeles, en verdrong de hele kwestie. Maar nu ze terugkeert naar de plaats delict beginnen de herinneringen te stromen, en slaat de twijfel toe.

Een paar van de thema’s: opgroeien tussen elitekindertjes, vriendschap, liefde voor muziek, film, toneel en cultuur, de onzekerheden die horen bij een adolescent, raciale vooroordelen, klassenjustitie, morele dilemma’s, goed speurwerk en de misleidingen van het geheugen.

Ik ben benieuwd of er al Leesclub leden in het boek zijn begonnen en wat de eerste indruk is.

En is dat dan de Engelse, de Nederlandse of de ebook versie?

Ik bedank mediator Bo van Houwelingen voor haar inspanningen rond Luister van Sacha Bronwasser van afgelopen maand, en hoop dat de Leesclub ook aan Ik heb een paar vragen voor je net zoveel plezier zal beleven.

Rob van Scheers, thrillerrecensent en leesclubbegeleider