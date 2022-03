Lebohang Kganye wint Foam Paul Huf Award

Uit de serie 'Ke Lefa-Laka: Her Story' 2013 Beeld Lebohang Kganye

Lebohang Kganye (1990) uit Johannesburg, Zuid-Afrika, is de zestiende winnaar van de jaarlijkse Foam Paul Huf Award, jaarlijks uitgereikt aan een fotografietalent. In haar werk combineert Kganye haar persoonlijke geschiedenis met de roerige geschiedenis van haar stad en land, door gebruik te maken van uiteenlopende fotografische technieken.

De internationale jury roemde haar heldere visie, complexiteit en ambitie: ‘Kganye combineert op een performatieve en visueel uitgekiende manier kunstvormen zoals fotografie, collage, film, installatie en sculptuur en put daarbij uit zowel familie- als collectieve archieven om de gefabriceerde aard van geschiedenis en herinneringen te onthullen.’ In haar debuutserie Ke Lefa-Laka: Her Story, 2013 beeldde de fotograaf zich als een schim af in foto’s van haar moeder die jaren daarvoor overleden was. In recenter werk gebruikt ze familiefoto’s en archiefmateriaal voor het maken van grote fotografische diorama’s.

De jury kent een eervolle vermelding toe aan de Zuid-Afrikaanse fotograaf Sabelo Mlangeni, medeoprichter van het Umhlabathi Collective, dat zich bezig houdt met het leven van queers in de Zuid-Afrikaanse townships en in grote Afrikaanse steden als Lagos.

De Foam Paul Huf Award bestaat uit een prijs van 20.000 euro en een solotentoonstelling in het Foam fotografiemuseum in Amsterdam. Vorig jaar werd de prijs gewonnen door de Amerikaanse fotograaf John Edmonds van wie nu de solo-expo A Sidelong Glance te zien is. Naamgever van de prijs Paul Huf (1924-2002) was een van de initiatiefnemers van het Amsterdamse fotografiemuseum.

Eerdere winnaars waren inmiddels gerenommeerde fotografen als Taryn Simon, Pieter Hugo, Alexander Gronsky, Alex Prager en Laia Abril.