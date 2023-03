Lebbis & Verhallen brengen een luchtige, muzikale avond vol toevalligheden ★★★☆☆

Mattijs Verhallen en Hans Sibbel in 'Het toeval wil’. Beeld Han Ernest

Er staat een nieuw duo op het podium: de ervaren Lebbis, befaamd om zijn maatschappijkritische cabaret, treedt op met de jongere singer-songwriter Mattijs Verhallen. De muzikale achtergrond van Verhallen zorgt ervoor dat het podium is gevuld met diverse instrumenten.

Lebbis en Verhallen delen een fascinatie voor het toeval, en besloten om samen een voorstelling te maken waarin zij al hun toevalsverhalen op één hoop gooien. De verdeling is ietwat scheef: Verhallen heeft één eigen toevalsverhaal paraat, Lebbis heeft er wel 94.

Over de auteur Joris Henquet is theaterrecensent van de Volkskrant. Hij schrijft sinds 2011 voornamelijk over cabaret, stand-upcomedy en musical.

‘Het toeval’ is een ongrijpbaar, lastig onderwerp waarmee je veel kanten op kunt. Gaan we er een college van maken? Halen we de grote filosofen erbij? Lebbis & Verhallen kozen ervoor om hun avond niet al te zwaar te maken. Zij bespreken het toeval vooral in de sfeer van twee vrienden die in de kroeg zitten. Dat zorgt voor een luchtige, afwisselende voorstelling, die veel kanten op fladdert en daardoor ook wat vrijblijvend wordt. Er worden bizarre voorvallen uit de wetenschap besproken, en Lebbis heeft een mooie theorie over de hoeveelheid toeval die wenselijk is in het leven. Hij doet dit aan de hand van een zwerm spreeuwen, een murmuratie, die fraai wordt geprojecteerd op een groot scherm.

Lebbis kan ook nog wat scherp commentaar kwijt op de actualiteit, zoals over de kijk van de BBB op de natuur. Het wordt afgewisseld met de pianoliedjes van Mattijs Verhallen, die vooral in het eerste deel helaas niet zo bijzonder zijn. In het tweede deel wordt de muziek wel interessanter, als Lebbis zelf ook mee gaat doen. Tegen het einde zingt Lebbis zelf een liedje op gitaar, Onmogelijke vrouw; leuk om hem eens van een heel andere kant te zien.

Het toeval wil Cabaret ★★★☆☆ Door Lebbis & Verhallen. Tekst en muziek: Hans Sibbel en Mattijs Verhallen. Regie Daniël Samkalden. 25/3, De Meervaart Amsterdam. Tournee t/m 26/5.