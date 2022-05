Leave No Traces is een zorgvuldige reconstructie van de moord op Grzegorz Przemyk ★★★☆☆

Leave No Traces

In mei 1983 wordt de 18-jarige Poolse scholier en aspirant-dichter Grzegorz Przemyk opgepakt en op een politiebureau zo gruwelijk in elkaar geschopt dat hij aan zijn verwondingen overlijdt. Door het communistische regime onder generaal Jaruzelski wordt de moord met veel moeite in de doofpot gestopt.

Het Poolse drama Leave No Traces is een zorgvuldige reconstructie van de moord en alle gebeurtenissen daarna: een misselijkmakend overzicht van intimidatie, leugens en hemeltergend machtsmisbruik. Hoewel het verhaal hier en daar hapert en het acteerwerk niet altijd overtuigt, verdient de film lof vanwege de knap getroffen jarentachtigsfeer en de vasthoudendheid waarmee regisseur Jan P. Matuszynski de onderste steen bovenhaalt in een zaak die nog altijd relevant lijkt.