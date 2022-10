Léa Seydoux is blij dat ze acteert: ‘Ik heb een beetje fictie nodig in mijn leven’

Léa Seydoux. Beeld Julien Mignot / Getty

‘Dit is de eerste keer dat ik een normale vrouw speel.’ Léa Seydoux zegt het direct na afloop van de eerste vertoning van het opgewekte Franse drama Un beau matin, afgelopen lente op het filmfestival van Cannes. En ze zegt het een dag na de première opnieuw, tijdens een groepsgesprek waarbij ook de Volkskrant is aangeschoven. ‘In mijn eerdere films speelde ik iets heel anders dan normaal.’

Ze gaat er even voor zitten: ‘Ik speelde tot nu toe eigenlijk vooral een fantasie. Een object van begeerte. Of juist het tegenovergestelde: een moordenaar. Allemaal niet normaal, in ieder geval. Die moordenaar was nog alcoholist ook.’

Ze refereert aan de Franse films waarmee haar carrière begon. Wellicht aan haar optreden in Midnight in Paris van Woody Allen, de filmmaker die het modelleren van actrices naar eigen droombeeld tot kunst verhief. Ongetwijfeld aan het wonderschone La vie d’Adèle, negen jaar geleden in Cannes de winnaar van de Gouden Palm, maar ook de film van een tirannieke maker die zijn hoofdrolspelers tot wanhoop dreef. En dan is er nog dat tweevoudige, wereldwijd geroemde optreden als Bondvrouw Madeleine Swann: ook al niet normaal. (Die moordenaar speelde ze in de verder weinig hoogstaande Franse thriller Oh Mercy!)

De kortgeknipte Française, 37 jaar oud, glimlacht vriendelijk. Op haar voorliefde voor het abnormale komt ze graag terug. Eerst is het gedroomde gewone aan de beurt.

Seydoux in ‘Un Beau Matin’.

Alleenstaande moeder

In Un beau matin, geschreven en geregisseerd door Française Mia Hansen-Løve (Bergman Island), jongleert Seydoux als dertiger Sandra met een handvol sociale rollen. Ze is alleenstaande moeder van een dochtertje én verzorger van haar geestelijk aftakelende vader, Frans-Duitse tolk én de nieuwe minnaar van een verloren gewaande en plotseling weer opgedoken vriend. Ogenschijnlijk vanzelfsprekend en met opvallend fris gemoed vlecht ze haar verantwoordelijkheden en verlangens aan elkaar.

Hansen-Løve bezorgde Seydoux het scenario van Un beau matin tijdens de eerste coronalockdown: een rol speciaal voor haar geschreven, gebaseerd op details uit het leven van de scenarist. ‘Ik voelde sterke empathie tijdens het lezen van het script. Soms is een personage op papier nog wat abstract, kost het moeite haar te vinden. Maar soms komt een personage direct binnen – dat was hier het geval. Mia schrijft puur, eenvoudig. Zoals een leven van een normale vrouw kan zijn.’

Met Pascal Greggory in ‘Un Beau Matin’.

Zo speelt Seydoux eindelijk een rol waarin anderen zich kunnen herkennen. ‘Ik heb niet eerder meegemaakt dat mensen zo geraakt zijn nadat ze een film met mij hebben gezien. Dat zit ’m in die herkenning. Dat is wat cinema ook kan zijn: een middel om je te verbinden met de wereld. Met het leven, met mensen. De emoties van Sandra zijn emoties die een groot deel van de kijkers ook heeft ervaren. En zo niet, dan zal het nog gebeuren, ongetwijfeld.’

Hoewel de film grote thema’s aanroert – moederschap, de liefde, de dood – blijven die emoties veelal een interne aangelegenheid. Waarom? ‘Bij acteren ligt de nadruk vaak op wat de acteur actief doet: uitbeelden van gevoelens, emoties, handelingen. Maar er zijn veel meer gevoelens die je niet laat zien. Dat geldt voor elke film, voor elke rol, maar voor Un beau matin gold dit meer dan normaal. Mia vroeg nadrukkelijk om ingehouden spel. Ze baseerde de rol op zichzelf en ze is zelf zo: ingehouden, een zacht persoon. Dat past bij mij. Mijn acteerstijl is te omschrijven als ingetogen.’

Nou ja, tot ze een regisseur treft die de rem eraf haalt. Glimlach: ‘Als ik geef, geef ik veel.’

Podiumvrees

Léa Hélène Seydoux-Fornier de Clausonne, heet ze voluit. Als telg van een van de machtigste families van Frankrijk is haar persoonlijke leven op het eerste gezicht ver verwijderd van Sandra’s beslommeringen in Un beau matin. Ga maar na: opa Jérôme Seydoux is mede-eigenaar van bioscoopconcern Pathé, oudoom Nicolas Seydoux is filmproducent en voormalig voorzitter van de voetbalclub Lille. Van een rode loper richting de filmwereld was in haar tienerjaren desondanks geen sprake. De jonge Léa wilde operazangeres worden, studeerde enige tijd aan het conservatorium van Parijs, maar werd geplaagd door overmatige verlegenheid en daaruit voortvloeiende podiumvrees.

Rond haar 18de begon de mogelijkheid van een acteercarrière te dagen, toen ze enthousiast raakte over het vrije leven van een acterende vriend. Op haar 23ste breekt ze door in La belle personne (2008) van Christophe Honoré, als getourmenteerde student die na de dood van haar moeder van school verandert en merkt hoe haast iedereen als een blok voor haar valt, van haar klasgenoten tot de door Louis Garrel gespeelde docent Italiaans. Haar typerende spel, waarmee ze in de loop der jaren gestalte gaf aan personages die onder meer zijn beschreven als enigmatisch, minzaam, soeverein, spottend, zwijgzaam, atypisch en complex, is hier direct herkenbaar.

In ‘La belle personne’ (2008).

Het zijn karaktereigenschappen die ook af en toe aan haarzelf worden toegeschreven. Het modetijdschrift Harper’s Bazaar spande wat dat betreft twee jaar geleden de kroon. Zelfs de manier waarop ze tijdens het verder zeer lezenswaardige interview een hamburger eet, heeft volgens de vragensteller iets mysterieus. Alsof ze een stap is verwijderd van de situatie waarin ze zich bevindt, noteert de journalist in kwestie, wat dat dan ook precies moge betekenen.

Maar goed. Hollywood zag het talent ook en hapte vrijwel direct na haar Franse doorbraak toe, waardoor haar acteercarrière vanaf het begin op meerdere speelvelden tegelijk in beweging kwam. Haar optreden in Quentin Tarantino’s Inglourious Basterds (2009) mag dan klein en tekstloos zijn, de scène waarin ze figureert werd wel iconisch. Seydoux is in de onheilszwangere openingsscène de boerendochter die een glas melk serveert aan de door Christopher Waltz gespeelde nazi-officier, voor die haar vader langdurig begint te ondervragen over vermeende onderduikers.

Afgrijselijk

Voor ze het weet speelt Seydoux een begeerde antiekhandelaar in een Woody Allen-film (Midnight in Paris, 2011) en een ijskoningin tegenover Tom Cruise (de vierde Mission: Impossible, ook 2011). Thuis in Frankrijk duikt ze de diepte in. Via haar blik als bediende aan het hof van Marie Antoinette bekijken we het koninginnenleven in Les Adieux à la reine (2012) van Benoît Jacquot. De regisseur zou haar opnieuw als kamermeisje casten in Journal d’une femme de chambre (2015), naar de gelijknamige schandaalroman uit 1900 van Octave Mirbeau. Krachtig, aangenaam ironisch opgediend drama levert dat op.

Haar sterkste Franse rol tot dan toe, als de blauwharige kunstacademiestudent Emma in het lesbische liefdesepos La vie d’Adèle (2013) van voyeur-filmmaker Abdellatif Kechiche, werd ondertussen ook haar beruchtste. Kechiche trok niet alleen zo’n tien dagen uit voor een langdurige seksscène, waardoor Seydoux en tegenspeelster Adèle Exarchopoulos zich op de set ‘als een prostituee’ hadden gevoeld, hij gedroeg zich tijdens de opnamen als een tiran én kreeg na afloop kritiek dat de getoonde seks niet verder reikt dan een mannelijke fantasie. ‘Godzijdank wonnen we de Gouden Palm, want het was afgrijselijk’, zei Seydoux destijds in de Volkskrant. ‘Ik wil nooit meer met hem werken.’

Ze oogt ervan bevrijd, na al die jaren. Moeiteloos wimpelt ze de journalist in het gezelschap af die toch een quote over de ‘Kechiche-controverse’ hoopt te vissen. ‘Welke controverse?’

In ‘La vie d'Adèle’ (2013), met links Adèle Exarchopoulos.

Bond maakte veel goed, tot haar eigen verbazing. Ze is als Madeleine Swann in Spectre (2015) en No Time to Die (2021) zelfs pas de tweede actrice in de Bondgeschiedenis met een optreden in twee achtereenvolgende 007’s, na Eunice Gayson in Dr. No (1962) en From Russia With Love (1963). Met een reden: ‘Ze is geen stereotype, maar een echte, interessante vrouw. Deze rollen hebben we nodig’, zei ze tegen Harper’s Bazaar. En in de Volkskrant: ‘Voor mij was de Bondgirl een cliché. Ik begreep ook niet dat ze bij mij uitkwamen voor de rol: ik ben niet wat men zich voorstelt bij zo’n sexy meisje. Weten jullie het zeker, vroeg ik. Nú begrijp ik het volkomen: ik denk dat mijn personage stoerder is dan al die eerdere Bondgirls. Ze zegt tegen Bond dat hij kan opdonderen.’

Seydoux als Madeleine Swann in de James Bond-film ‘Spectre’ (2015).

Of ze meer Bond ziet zitten? ‘Ik weet het echt niet, eerlijk gezegd’, zegt ze nu. ‘Ik heb altijd gedacht, en dit is een citaat van François Truffaut, dat het leven meer verbeelding heeft dan wij mensen. Ik heb het gevoel dat het leven voor mij beslist. Ik kan wel zeggen dat ik gelukkig ben. Ik zit op de goede plek in mijn leven.’

Zenuwslopende momenten

Ze selecteert haar rollen bewuster. Kiest aansprekende scenario’s vaker op basis van de regisseur. Zo belandde ze bijvoorbeeld in de ambitieuze videogame Death Stranding (2019) van de Japanse computerspelvernieuwer Hideo Kojima, waarin de speler zich door een uitgesponnen en onherbergzaam gebied dient te manoeuvreren om de communicatieverbinding tussen van elkaar afgesloten mensen te herstellen. Het personage van Seydoux, haar gedetailleerd ingescande beeltenis in ieder geval, leert de speler onderweg onder meer hoe die een kwaadaardige geestverschijning kan afleiden door een hand voor de mond te slaan en de adem in te houden. De hand-voor-de-mond-knop op de controller levert in het verdere verloop van de game zenuwslopende momenten op.

Daar was vanaf haar kant, eigenlijk opnieuw behoorlijk tot haar eigen verbazing, emotioneel en verfijnd spel voor nodig, zei ze op de website van Kojima. De overeenkomsten tussen acteren voor films en moderne videogames bleken groot.

Seydoux in de videogame ‘Death Stranding’.

Zoals het er nu naar uitziet blijven de gevarieerde rollen elkaar opvolgen. Haar acteercarrière rust inmiddels op drie pijlers: fraai Frans drama (aangekondigd: een nieuwe versie van de erotische klassieker Emmanuelle), blockbusteroptredens (volgend jaar: Dune Part Two) en voor haar onbekende, buiten de hokjes kleurende projecten (eerder dit jaar: Crimes of the Future van body horror-specialist David Cronenberg). De vraag in Cannes: beschouwt ze zichzelf als een workaholic?

‘Totaal niet. Ik ben echt heel lui! Maar ik verkeer nu eenmaal in een situatie waarin voortdurend werk beschikbaar is. Die luiheid zit verstopt hoor, diep van binnen. Het is overigens niet alleen luiheid. Ik ben... contemplatief. Als kind verdwaalde ik al voortdurend in mijn eigen wereld. Ik leefde in de wolken. Wellicht is dat de reden waarom ik acteren niet als werk ervaar. Het is de lucht die ik adem. Ik heb een beetje fictie nodig in mijn leven.’