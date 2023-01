Léa Mysius trekt met Les cinq diables een nadrukkelijk opzichzelfstaande wereld op ★★★★☆

Het sfeervolle en aangenaam ongrijpbare drama Les cinq diables begint al voor de eerste beelden zijn te zien. Paniekerig menselijk geschreeuw vult de geluidsband terwijl de begintitels op een zwarte achtergrond verschijnen. Dan toont de Franse regisseur-scenarist Léa Mysius een aantal jonge vrouwen in glitterend gympak voor een woest brandend gebouw. Eentje draait zich om naar de camera en we herkennen het betraande gezicht van Adèle Exarchopoulos.

De Franse steractrice speelt hier Joanne, zwembadinstructeur en moeder van de 8-jarige Vicky (uitstekend debuut van Sally Dramé), een ogenschijnlijk vrolijk meisje met een bijzondere gave: ze kan ruiken als een speurhond. Op haar slaapkamer bewaart ze potjes vol geuren van de mensen en dingen die ze zoal tegenkomt, van de dennenappels in het bos tot de uierzalf waarmee haar moeder zich insmeert tijdens haar dagelijkse zwemsessies in een ijskoud bergmeertje. Ruikt ze aan een specifiek gemixt potje, dan verdwijnt ze soms in een herinnering van de persoon aan wie de geurcocktail toebehoort.

Als Joanne het afwijkende reukvermogen van haar dochter voor het eerst ontdekt – na 8 jaar wellicht wat aan de late kant, al is dit niet per se de film om gaten in de plot te zoeken – levert dat een ijzersterke verstopscène op, even speels als onheilspellend. Vaker in Les cinq diables is de confrontatie met het bovennatuurlijke kortstondig angstaanjagend, bijna horrorfilmachtig. Dat gevoel neemt toe als de zus van Joannes echtgenoot plotseling opduikt, en daarmee een traumatisch verleden aanboort.

Net als in haar fraaie debuutfilm Ava (2017), waarin een pubermeisje vanwege een oogaandoening langzaam blind wordt en een radicaal versnelde coming-of-age doormaakt, trekt de nog steeds pas 33-jarige Mysius met Les cinq diables een nadrukkelijk opzichzelfstaande wereld op. Hier gelden vergeleken met die voorganger nog meer haar eigen wetten en zien we nog meer de uitgesproken, tamelijk gewichtige visuele stijl van cameraman Paul Guilhaume. Die slaagt er met zichtbaar doordachte perspectieven en een voorliefde voor donkere scènes opnieuw in om de afwijkende zintuigen van het hoofdpersonage invoelbaar te maken.

Mysius schreef onlangs mee aan het scenario van Stars at Noon, een nog niet in Nederland verschenen film van de gelouterde Française Claire Denis (zie bijvoorbeeld haar smakelijk hallucinante lowbudgetsciencefictionfilm High Life over seks en voortplanting aan boord van een ruimteschip). Het is precies de tegendraadse, grillige stijl van Denis die tussen de kieren van Les cinq diables doorsijpelt. Ook Mysius kiest voor sfeer en gevoel boven plot. Ze heeft gevoel voor mooie zinnetjes (‘Hield je van me vóór ik bestond?’, vraagt Vicky aan haar moeder) en ze heeft een scherp oor voor het effect van muziek op het gemoed van haar personages – een dronken karaoke-uitvoering van Bonnie Tylers Total Eclipse of the Heart is hier een sleutelmoment.

Hoe ze uiteindelijk dwars door alle mysterie een pijnlijke geschiedenis blootlegt, tekent een opmerkelijk filmtalent.