Le sommet des dieux bevat mooie klimscènes en wordt vlot verteld, maar is wel wat schematisch ★★★☆☆

Le sommet des dieux

In 1924 bereikte bergbeklimmer George Mallory al of niet als eerste de top van de Mount Everest. Hij stierf een paar honderd meter onder de top. Of dat op de heen- of terugweg was, is onbekend; de fotocamera die hij bij zich had, is nooit teruggevonden.

In de Franse animatiefilm Le sommet des dieux vormt de mogelijke vondst van Mallory’s camera het startpunt van een verhaal over een andere, fictieve klimmer, de Japanner Habu. De film, gebaseerd op een Japanse roman die eerder al tot een populaire manga werd bewerkt, lijkt vooral een zoektocht naar het heilige vuur van klimmers: wat zoeken zij toch op moordzuchtige bergtoppen? Het antwoord ligt voor het grijpen in deze doeltreffend geanimeerde film, maar blijft net buiten bereik. De mooie klimscènes en de vlotte vertelwijze met veel flashbacks verhullen het wat schematische, soms ongeloofwaardige scenario.