‘Le passé’, komend weekend in Amsterdam, is een spookachtige theaterervaring

Le passé Beeld Simon Gosselin

Niemand kende hem nog. Leonid Andrejev is een vergeten Russische schrijver uit de tijd van Tsjechov. Zijn verhalen en toneelwerk zijn minder grappig dan die van zijn beroemde tijdgenoot, misschien heeft dat ermee te maken. In plaats daarvan zijn horror, geweld en onderdrukte seksualiteit terugkerende thema’s. Niet voor niets wordt hij soms de Russische Edgar Allan Poe genoemd.

Meer hoefde de Franse regisseur Julien Gosselin (36) niet te horen om te weten dat hij Andrejevs werk op het toneel wilde brengen. Met zijn eigen in Lille gestationeerde groep Si vous pouviez lécher mon coeur (te vertalen als ‘Als je aan mijn hart kon likken’) heeft hij Le passé gemaakt, een bewerking van een toneeltekst en een paar korte verhalen van Andrejev. Gosselin maakte er een spookachtige theaterervaring van, die je eerder ondergaat dan bekijkt. ‘Ik wilde een Tsjechov, maar dan nog zieliger,’ zegt hij vanuit Parijs over zijn keuze voor Andrejev. ‘Ook wilde ik werk dat ik volledig naar mijn hand kon zetten.’

Doorbraak

De Franse regisseur heeft naam gemaakt met exuberante, overvolle, vaak expres luidruchtige spektakelvoorstellingen, waar het soms nogal conservatieve Franse theatermilieu flink aan moest wennen. In 2013 brak hij door met Elementaire deeltjes, naar de roman van Michel Houellebecq: filmisch theater met de uitstraling van een rockconcert. Later maakt hij 2666, een tien uur durende marathonvoorstelling gebaseerd op de knotsgekke roman van de Chileense schrijver Roberto Bolaño. Bij Internationaal Theater Amsterdam (ITA) maakte hij in 2019 op uitnodiging van Ivo van Hove Vallende Man, een bewerking van het gelijknamige boek van Don DeLillo over de uitwerking van 9/11. In datzelfde theater is dit weekend Le passé te zien.

In Le passé is een groot deel van de scènes alleen op beeld te zien, live opgenomen in het decor. Beeld Simon Gosselin

Gosselin zet zich expliciet af tegen die Franse traditie. ‘Waarom zou je eindeloos Molière en Shakespeare opvoeren? Alsof alleen deze schrijvers iets over onze tijd te zeggen hebben. Er zijn genoeg moderne auteurs die dat beter kunnen.’ Dit keer wijkt de regisseur van zijn pad af, door juist wel voor een oudere auteur te kiezen. ‘Omdat ik juist wil laten zien dat theater een oude, dode kunstvorm is. Tegen de acteurs zei ik ook: speel ouderwets theater! Die personages, die zijn allemaal al lang dood en begraven. Ik word er nostalgisch van om ze te zien bewegen door zo’n oude gang met oude schilderijen.’

Spookhuis

Tegelijkertijd is het een hypermoderne voorstelling. Gosselin maakt altijd intensief gebruik van video. Ook in Le passé is een groot deel van de scènes alleen op beeld te zien, live opgenomen in een decor waar het zicht van het publiek met opzet wordt beperkt door wanden en kamers. Met extreme close-ups en haarscherp beeld keert de camera het spookhuis binnenstebuiten. De rode draad is het toneelstuk Katarina Ivanonvna, over een vrouw die het slachtoffer wordt van mannelijk dominantie, een 19de-eeuwse moraal en een decadente samenleving. Gosselin zet haar duivelsuitdrijving centraal.

Nog gruwelijker is een entr’acte, gebaseerd op het korte verhaal In de mist. Het is een tekst over een puberjongen die een meisje opeet, omdat hij zo hevig naar seks verlangt. Gosselin laat de acteurs verwrongen maskers opzetten en een kinderlijke speelstijl hanteren. ‘Ik probeer altijd de limiet van mijn eigen smaak op te rekken. Ooit zag ik een voorstelling met maskers en ik was erg onder de indruk van het geweld daarin. Je kunt extreem lelijke en brute dingen doen door een scène zo te spelen.’

Er zijn ook hartverscheurende momenten. Een van de mooiste is gek genoeg een scènewisseling. In een klein kwartier breekt een klein leger aan technici samen met de acteurs het decor af (een extreem gedetailleerd landhuis), om er een nieuw voor in de plaats te zetten. De sfeer is apocalyptisch, ook door de intense postrockmuziek. Heden en verleden lopen door elkaar, de acteurs, sjouwend met decorstukken, zijn tegelijk zichzelf en spoken van de personages.

Le passé Beeld Simon Gosselin

Gosselin, gespeeld gefrustreerd: ‘We speelden laatst in Parijs. Na afloop komen er meerdere mensen naar me toe om te zeggen dat ze hebben gehuild. Ik vraag wanneer en allemaal zeggen ze: tijdens de laatste scènewisseling. Shit, man, echt?’ Serieus: ‘Je weet van te voren nooit wanneer mensen geraakt worden door iets. Dat maakt niet uit. Als ze maar geraakt worden.’

De regisseur benadrukt dat de teksten van Leonid Andrejev slechts de basis vormen van Le passé. Het is bovenal een visueel spektakel dat zich live voor je ogen voltrekt. Licht, film, muziek, maskers, tekst en acteurs vormen een gesamtkunstwerk. Het gaat er Gosselin niet zozeer om dat je het volledige melodramatische verhaal van Katarina meekrijgt. Hij wil je vooral laten voelen dat je naar het verleden zit kijken, naar iets dat voorgoed verloren is.

‘Ik maak voorstellingen altijd voor mezelf. Daarom probeer ik ze altijd net zo nostalgisch en verdrietig te maken als ik zelf ben. Die sensatie wil ik het publiek ook laten voelen.’

‘Le passé’, Internationaal Theater Amsterdam, 17 en 18/12.