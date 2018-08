Het had een mooi feestje moeten worden voor de Amerikaanse zangeres en rapper Lauryn Hill. Haar baanbrekende plaat The Miseducation of Lauryn Hill bestond afgelopen zaterdag twintig jaar, en dat moest gevierd worden.

Maar Hill kreeg een forse aanklacht te verwerken, van de bekende Amerikaanse jazzpianist en producer Robert Glasper, die ook met Hill heeft gewerkt. Glasper beweerde twee weken geleden in een radio-interview dat Lauryn Hill voor haar klassiek geworden popplaat muziek van anderen had ‘gestolen’, en dat ze vlak voor optredens bandleden ontsloeg of slechts de helft van het afgesproken gage uitkeerde. Zij zou zich bovendien ten tijde van de opnamen en bij latere concerten als een tirannieke diva hebben gedragen.

Via haar socialemediakanalen verspreidde Hill dinsdag een verklaring, waarin zij uitgebreid ingaat op de aantijgingen. Hill erkent dat zij voor haar album veel musici uitnodigde om met hen aan de nummers te werken. Maar ze stelt dat liedjes als Doo Wop (That Thing) wel degelijk door haar geschreven en gecomponeerd zijn, en dat het dus logisch is dat er geen credits aan anderen zijn toebedeeld.

Over de beschuldiging dat ze te pas en te onpas musici zou hebben ontslaan of te weinig geld uitkeerde, zegt Hill: ‘Het kan zijn dat ik musici soms heb gevraagd de dingen anders te doen. Maar ik zou nooit iemands salaris halveren, in ieder geval niet zonder reden.’

Hill roemt haar eigen werk, dat zo belangrijk is geweest voor bijvoorbeeld de positie van de hiphop in de Amerikaanse hitlijsten. Haar plaat won in 1999 een Grammy voor Album van het jaar. Hill schrijft: ‘Ik was jong, zwart en een vrouw. En ik had de leiding. Sommige mensen vonden het nu eenmaal moeilijk om voor iemand als ik te werken.’

Robert Glasper is niet de enige muzikant die Lauryn Hill heeft beticht van wangedrag. In 1998 werd de zangeres al aangeklaagd door artiesten die aan haar solodebuut hadden gewerkt. Zij zouden de liedjes deels hebben geschreven en daar geen erkenning voor hebben gekregen. Het kwam uiteindelijk niet tot een rechtszaak, omdat de zaak in 2001 buiten de rechtbank werd geschikt. Hill zou de artiesten in totaal ruim 4 miljoen euro hebben uitgekeerd.