Laufeys achteloze precisie en haar zachte, sterke voordracht doen aan Ella Fitzgerald denken ★★★★☆

De Chinees-IJslandse zangeres Laufey opereert in muzikaal gebied waarvan je dacht dat het allang afgesloten was. Op haar debuutalbum staan liedjes die uit The Great American Songbook lijken geplukt, en songs als showtunes uit Hollywood musicals.

De zangeres en multi-instrumentalist, die in Los Angeles verblijft, draagt dan ook wat muzikale historie met zich mee. Ze heeft klassiek geschoolde ouders, studeerde aan het prestigieuze Berklee conservatorium, soleerde als 15-jarige bij het Iceland Symphony Orchestra en is geïnspireerd door jazzvocalisten.

Je hoort het in Beautiful Stranger. Achteloze precisie, gepaard aan een zachte, sterke voordracht, doen je aan een jonge Ella Fitzgerald denken. Net zo makkelijk glorieert Laufey in de sensuele melancholie van bossanova. In Fragile en Falling Behind dobbert haar stem op een Braziliaans betokkelde gitaar terwijl ze met zichzelf harmoniseert.

Easy Listening? Je zou het kunnen denken. Op What Love Will Do zijn de usual suspects aanwezig: een parelende piano, drums met brushes en kwistig rondgestrooide scabadabadoebies. Maar zo’n kwalificatie doet Laufeys muzikale fijngevoeligheid ernstig tekort. Haar songs zitten vol ingenieuze arrangementen en op dramatische momenten draagt een luchtvloot aan strijkers je de hemel in. Maar het is vooral haar zang die altijd perfect en naturel aandoet. Een langgerekt uitademen waarbij als vanzelf de juiste noot lijkt te komen meewaaien.

Laufey Everything I Know About Love Pop ★★★★☆ V2