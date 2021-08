‘Later zou ik graag bij Nasa willen werken’

Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je?

‘Mijn vader en moeder zijn uit elkaar, dus ik woon de ene week bij mijn moeder Gwen (37) en haar nieuwe partner Fer (37) in Sevenum, en de andere week bij mijn vader Raymond (36) en zijn nieuwe partner Rowena (28) in Venlo.’

Heb je huisdieren?

‘Ik had een hamster bij mijn moeder, maar die is doodgegaan. Hij heette Raf. Nu heb ik twee huisdieren bij mijn vader: hond Lina en kat Baltie.’

Wat zijn je hobby’s?

‘Buitenspelen! Ik ga vaak met vrienden belletje lellen of jachtseizoen spelen. Daarbij zijn twee mensen de jagers en de andere twee zijn konijnen. De konijnen moeten hard wegfietsen en de jagers moeten ze zoeken.’

Wat is je lievelingseten?

‘Sushi. Ik at dat voor het eerst toen ik 6 was. Eerst dacht ik: is dit wel lekker? Maar toen propte mijn vader een stukje sushi in mijn mond en toen vond ik het eigenlijk heel lekker. Ik hou van alle soorten sushi, behalve kikkerbillen.’

Wie zou je voor een dag willen zijn?

‘Ik zou wel een dier willen zijn. Het liefst een pinguïn, want dat is mijn lievelingsdier. Dan zou ik de hele dag op de Zuidpool op mijn buik glijden. Pinguïns zijn heel leuk, omdat ze de hele dag doen of ze een glijbaan zijn: ze kunnen overal vanaf glijden. En ze kunnen lang hun adem inhouden.’

Hoe zou je lievelingsdag eruitzien?

‘Dan zou ik 24 uur in het grootste waterpretpark van de wereld willen zijn. Ik zou me dan wel verstoppen in een glijbaan, want daar komen de bewakers niet. Als ik dan geen geklets meer hoor, ga ik van elke glijbaan die ik me maar kan wensen.’

Waar ben je goed in?

‘In moppen vertellen! Ik ken er heel veel, zoals deze: een cowboy schiet het oog van een andere cowboy eruit. Dan zegt de cowboy van wie het oog eruit is: als je dat nog één keer doet, kijk ik je nooit meer aan.’

Wat zou je later willen worden?

‘Ik zou heel graag bij Nasa willen werken, omdat ik heel veel weet over de geschiedenis van de ruimte. Als ik daar werk, zou ik het allerliefst in een raket willen zitten.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Ik hoop vooral dat ik dan nog heel veel vrienden heb, omdat ik weet dat geld niet gelukkig maakt. En dat vooral familie en vrienden belangrijk zijn om een goed leven te hebben.’