Laten we ons in het nieuwe jaar wat vaker afvragen: is het een trend of zag ik het op internet?

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

Als ik in de put zit, zoek ik op internet naar varkens in mensenoutfits. Een big met een hoedje, een zeug in een coltrui, een zwijntje met een pilotenbril, het kan mij niet koddig genoeg. Omdat mijn humeur nou eenmaal negatief wordt beïnvloed door lockdowns en oversterfte, is het aantal zoekopdrachten de laatste tijd fors gestegen. Mijn computer begrijpt inmiddels mijn liefde voor de roze vriend in bange dagen en biedt uit zichzelf nog veel meer van hetzelfde aan.

Een beetje opiniemaker ziet daar een trend in: varkens dragen tegenwoordig steeds vaker leuke pakjes. Dat problematiseren we dan: natuurlijk ziet het er geweldig leuk uit, maar vinden varkens het zelf wel leuk? Nee! Varkens geven niets om mode, ze willen gewoon rollen in de modder. Er moet een verbod komen op varkensmode, laat varkens gewoon varkens zijn! Zo zet je de wereld van de lezer op z’n kop: iets wat ik zó schattig vind, is juist slecht?

Noem het tijdlijnopinie: we kijken op onze sociale media en hoewel we niet achterlijk zijn en ook wel begrijpen dat er zoiets bestaat als algoritmen, gaan we langzaam maar zeker toch geloven dat dit de werkelijkheid is. Dat wordt nog eens versterkt doordat we noodgedwongen binnen zitten, aangewezen op onze tijdlijn als we weer eens ergens iets van moeten vinden.

Maar je kunt je afvragen of het grootste probleem van varkens is dat we ze ongevraagd aankleden. De meeste varkens in Nederland hebben een afschuwelijk leven, een feestelijk strikje of leuke rode laarsjes zouden hun laatste zorg zijn. Met zo’n tijdlijnopinie zijn varkens dus niet geholpen. Laten we ons daarom in het nieuwe jaar wat vaker afvragen: is het een trend of zag ik het op internet?