Laten we kinderdromen nog beter beschermen, anders belanden mensen later in de jungle

Arjun is 12 jaar oud, en heeft een droom: hij wil hindoepriester worden. Niet bepaald een alledaagse droom, dat weet Arjun zelf ook wel. Toch ziet hij zichzelf als een doodgewone jongen, die gamet, buiten speelt en braaf zijn huiswerk maakt. Maar na schooltijd is hij keihard in de leer om een ‘heel goede’ hindoepriester te worden.

In de onvolprezen VPRO-documentaireserie Nog één week zien we elke aflevering een portret van een jonge tiener die een week lang toeleeft naar een belangrijke gebeurtenis. Denk aan de geboorte van een kalfje, de dood van een familielid of de onthulling van een kunstwerk. Het zijn zonder uitzondering prachtig gemaakte miniportretjes, die grote dromen klein maken door ze volledig te benaderen vanuit het perspectief van de kinderen.

In de aflevering van zondag zagen we hoe Arjun ‘priesterles’ kreeg in aanloop naar het hindoestaanse lichtjesfeest Diwali. Zijn onalledaagse droom werd in een kwartier tijd volstrekt alledaags. Dit was Arjuns roeping, en daar mochten wij als kijker heel even deelgenoot van zijn.

De 12-jarige Arjun in ‘Nog één week’. Beeld VPRO

Toch vroeg ik me even later af of er ook kinderen zouden zijn met de droom om over tien jaar in de jungle van Laos te belanden tussen twaalf influencers die elkaar naar het leven staan. Zonder duidelijke aanleiding belandde ik op Videoland in Echte meisjes in de jungle, een voormalig RTL5-programma dat na tien jaar terugkeerde om te voorzien in de onstilbare honger naar wanstaltige reality-tv. Het programma had een leuk nieuwshaakje met de terugkeer van presentator Valerio Zeno, die na zijn vertrek bij BNN jarenlang van de buis verdween.

Zeno beloofde dat het programma zowel fysiek als emotioneel ‘loodzwaar’ zou worden. De influencers zouden zichzelf tijdens hun helletocht door de jungle ‘keihard gaan tegenkomen’, met heimwee, slaaptekort, en ‘het allerengste’: geen telefoons. In de openingsminuten werd direct de draak gestoken met de topografische kennis (‘Lagos? Wonen daar kikkers?’) De geldprijs (20 duizend euro) boeide de deelnemers niet; het ging vooral om de onderlinge strijd. Dat laatste is een vast gegeven in deze tv-industrie van influencers, die vooral bekend zijn door hun deelname aan andere ruzieprogramma’s, zoals Ex on the Beach en Temptation Island.

Wat is toch die aantrekkingskracht van tv waar je uiteindelijk vooral cynisch en verdrietig van wordt? Echte meisjes in de jungle is meer dan zogenoemde trash-tv, het is meestal ronduit kwaadaardig – televisie die niets anders ten doel heeft dan haatgevoelens op te roepen voor de deelnemers en de kijker een moreel superieur gevoel te geven. De deelnemers zijn slechts pionnen op een sadistisch schaakbord van de makers, die de influencers gretig aansporen om de lelijkste versie van zichzelf te laten zien.

De conclusie die restte, was dat we kinderdromen misschien nóg beter moeten beschermen. Voor je het weet, vind je jezelf terug in de sardonische handen van tv-makers in de jungle.