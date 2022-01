Laten we illustrator Cor Icke niet vergeten

Je hebt ooit succesvolle schrijvers die in de mist zijn verdwenen (wie kent nog Het plein in zon en regen en al die andere ‘Haagsche romans’ van Eline van Stuwe?) en je hebt vergeten schrijvers over wie om de tien jaar wordt geschreven dat ze niet vergeten mogen worden.

Ontwerp Scheer, illustratie Cor Icke, 2022. Beeld IJzer

Zo’n onvergeten vergeten schrijver is C.C.S. Crone (1914-1951), de auteur van de verhalenbundel De schuiftrompet, die nooit een bestseller werd maar die Crone postuum een bescheiden faam opleverde als ‘de Utrechtse Nescio’, aanbevolen door Simon Carmiggelt, F.B. Hotz, Martin Bril en andere liefhebbers van fijnzinnige melancholie.

Omslag (waarschijnlijk) Cor Icke, eerste druk, 1947. Beeld A.J.G. Strengholt

Sinds 1947 is De schuiftrompet een paar keer herdrukt. De voorlaatste druk verscheen in 2012 bij uitgeverij IJzer, met hetzelfde omslag als op de nu verschenen achtste editie. In de eerste uitgave stond die illustratie binnen in het boek: een mistige straat bij avond, met fietsers en wandelaars in schemerige contouren.

Omslag Ary Langbroek, 1972. Beeld Querido

Het stadstafereel is een aquarel van Crones stadgenoot Cor Icke (1913-1996), de vader van hoogleraar sterrenkunde Vincent Icke, die een en ander van de artistieke aanleg van zijn vader heeft geërfd: de omslagen van zijn boeken over kosmologie (Reisbureau Einstein, The Force of Symmetry) ontwerpt Vincent Icke zelf.

‘Mijn vader kon kort na de oorlog nauwelijks aan de kost komen als beeldend kunstenaar’, zegt Icke, ‘daarom deed hij werk in opdracht: voetbalplaatjes, omslagen, brochures, noem maar op. In de jaren vijftig is hij gefascineerd geraakt door de animatiefilm, waarvan hij zich de techniek zelf heeft eigen gemaakt. Hij werd aangenomen bij de befaamde studio van Joop Geesink, waar hij later als 3D-animator jarenlang de filmpjes heeft gemaakt van Loekie de Leeuw, de mascotte van de Ster-reclame.

Omslag Peter van Poppel, 1977. Beeld Querido

‘Van zijn illustratie voor De schuiftrompet ben ik nog steeds onder de indruk. Het is een aquarel in grijstinten, vlekkeloos gedaan als je de vlakverdeling en de stofuitdrukking ziet. Ik vermoed dat het destijds een opdracht voor het boek is geweest, want het past perfect bij de sfeer van Crones proza.’

Omslag Studio Jan de Boer, 2001. Beeld De Prom