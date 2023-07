Laten we het over de inhoud hebben

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

Goede dagschotel! Ik ben Thomas Hogeling en je hebt het waarschijnlijk al aan de begroeting gezien, een beetje humor kan ik wel waarderen. Maar genoeg gelachen, want ik schrijf dit met een heel serieuze reden: ik stel me namelijk kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Wie stelt zich kandidaat? Nou, ik dus! Thomas Hogeling, 37 jaar oud, hoewel ik zelf liever 37 lentes jong zeg. Ik woon samen met de lieve Dorien en onze katten Toby en Jip. Toby is altijd vrolijk en Jip is altijd chagrijnig, maar toch is Jip mijn lievelings :-).

Ik ben geboren in een woongroep in Nijmegen, opgegroeid in Beuningen en ik woon nu alweer achttien jaar in het prachtige Amsterdam. Toch klopt mijn voetbalhart nog altijd voor NEC, of ‘Eniesee’, zoals we het op de tribune uitspreken. Ik heb twee broers en een zus, mijn vader werkte in de ouderenzorg en mijn moeder was docent. Ik ben dol op Thais eten, maar kan een goede Hollandse stamppot ook zeker waarderen. Gekookte wortels vind ik dan weer vreselijk vies! Ik ben fanatiek tennisser, maar ik kan niet goed tegen mijn verlies. Ik hou niet van reizen met het vliegtuig en ik doe soms alsof dat vanwege het milieu is, maar stiekem vind ik het gewoon eng. Als ik iets aan mijn uiterlijk kon veranderen, dan was dat mijn navel. Dat is nu een soort bolletje, terwijl veel mannen juist een mooi kuiltje hebben.

Ik wil lijsttrekker worden omdat ik denk dat dit geweldige land nog veel mooier kan. Daar wil ik me voor inzetten. Het is dan ook jammer dat critici me vaak op de persoon aanvallen. Dat is niet constructief, en onnodig. Het gaat niet om mij, maar om mijn ideeën. Ik ben Thomas Hogeling en laten we het in vredesnaam over de inhoud hebben.