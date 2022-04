Late liefde is de neerslag van openhartige gesprekken tussen oud-leerling en docent ★★★☆☆

Jannetje Koelewijn Beeld Frank Ruiter

Het is misschien de mooiste vorm van waardering die een docent kan krijgen: vriendschap met een oud-leerling. In 2020 kreeg Margaretha H. Schenkeveld (1928), emeritus hoogleraar Nederlandse letterkunde, contact met journalist en auteur Jannetje Koelewijn, die in de jaren tachtig college bij haar gelopen had. In korte tijd groeide een vriendschappelijk contact met ‘Greet’, die haar voormalige student open vertelde over haar liefde voor haar leraar Grieks, Arie Hoekstra, met wie zij uiteindelijk is getrouwd.

Zij had les van hem in de tweede klas en voelde meteen veel voor hem. Maar de zestien jaar oudere leraar was getrouwd en had kinderen. Toen Hoekstra op de diploma-uitreiking hoorde dat Greet Nederlands ging studeren, nodigde hij haar uit eens langs te komen, aangezien zijn vrouw dezelfde studie had gedaan. Greet werd een huisvriendin die ook op de kinderen paste.

Schenkeveld promoveerde in 1962 op een proefschrift over de dichter Willem de Clercq en werkte als lerares, conrector en vervangend rector. In 1969 werd zij hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Het contact met de Hoekstra’s, die geen goed huwelijk hadden, bleef. Nadat zij de kerstdagen van 1973 bij hen had doorgebracht, kreeg ze een brief van Arie waarin hij haar zijn liefde verklaarde. Dat was het begin van hun relatie. Na zijn scheiding trouwden ze, in 1976. Arie Hoekstra, de grootvader van Wopke, overleed in 1995.

Wekelijkse gesprekken

Ongeveer een jaar lang voerde Jannetje Koelewijn wekelijks gesprekken met haar oud-docent. Het resultaat is Late liefde. Margaretha Schenkeveld komt uit dit ‘portret’ naar voren als een kordate, integere, nuchtere en gedecideerde vrouw, die haar wenkbrauwen fronst bij modewoorden als ‘super’ en ‘rolmodel’.

Openhartig liet ze Koelewijn liefdesbrieven van Arie lezen, maar wat er écht in haar omging in de ruim dertig jaren van onbeantwoorde gevoelens, komen we nauwelijks te weten. Hoe was het om oppas te zijn in het gezin van een aanbeden man en diens vrouw, die een vriendin werd? Hoe doorstond Greet deze kwelling? Ze sprak met niemand over haar gevoelens – maakte dat haar erg ­eenzaam? Antwoorden op vragen als deze hadden het mooie verhaal meer reliëf kunnen geven.

Koelewijn vlecht geregeld haar eigen leven en dat van haar ouders door Schenkevelds verhaal, spiegelt gebeurtenissen, werkt associaties uit. Dat leidt tot een speels boek, maar soms is het Koelewijngehalte dusdanig dat Schenkeveld uit beeld dreigt te verdwijnen.

Uitstapjes

Als Schenkeveld vertelt dat Arie haar in de jaren vijftig al eens onverhoeds had gezoend, levert dat voor Koelewijn ruim drie pagina’s herinneringen op aan de vader van een vriendinnetje. Die had eens samen met haar, 14 jaar oud, een ‘spelletje’ gedaan: hapje slagroom, aanraking, hapje slagroom, aanraking. Het gaf haar lange tijd een aangenaam gevoel van macht, omdat de vader haar leuk vond en door haar dingen had gedaan ‘die heel erg verboden waren’. Dit verhaal is van een heel ander gehalte dan de subtiele, aarzelende toenadering tussen Arie en Greet en je vraagt je af waarom Koelewijn deze twee ervaringen aan elkaar koppelt.

De losse structuur van het boek wordt geregeld verbrokkeld door uitstapjes die Koelewijn maakt. Ze geeft veel, op zichzelf interessante, informatie over auteurs die Schenkevelds belangstelling hebben, zoals Betje Wolff en J.H. Leopold. Dat zijn kleine lemmata geworden die afleiden van het grote verhaal. En passant tekent Koelewijn op boeiende wijze de contouren van het gereformeerde leven van vroeger en de positie van de vrouw.

Het verhaal van Arie en Greet is ook een geschiedenis van de teloorgang van het onderwijs. Een teleurgestelde Arie zag de status van vakken als Grieks en geschiedenis na de invoering van de Mammoetwet slinken. Zijn leerstoel aan de Brusselse universiteit, waar hij op oudere leeftijd nog professor werd, is verdwenen. Schenkeveld moest wennen aan studenten Nederlands die geen Frans en Duits meer lazen en geen idee hadden van klassieke Nederlandse schrijvers. In 2019 verdween de gehele studie Nederlands aan de Vrije Universiteit omdat er geen belangstelling meer voor was. Een ‘treurig verhaal’, vindt ze zelf.

Zo is Late liefde ook een boek over vergankelijkheid dat ik – ondanks de zwakke plekken – met veel genoegen heb gelezen. Schenkeveld is quite a character. Ze kijkt bescheiden terug op haar leven en succesvolle loopbaan. ‘Voldaan’, niet ‘trots’. Trots is ze maar eens in haar leven geweest: toen ze haar rijbewijs in één keer gehaald had.

Jannetje Koelewijn: Late liefde – Portret van Margaretha H. Schenkeveld. Van Oorschot; 138 pagina’s; € 17,50.