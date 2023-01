Lastig om van een computerspel een meeslepende tv-serie te maken? Niet als de game al zó goed is

Uit de game ‘The Last of Us Part I’.

Is een sterfgeval in een computerspel te omschrijven als ‘kijken naar pixels die doodgaan’? Craig Mazin, co-scenarist van de ijzersterke HBO-serie The Last of Us, gebruikte die woorden in een lijvig interview met The New Yorker om enkele verschillen te schetsen tussen de serie en de gelijknamige moderne videogameklassieker waarop de serie is gebaseerd.

Het citaat ging de afgelopen weken rond op diverse gamewebsites. Mazin maakte nogal wat los. De teneur: The Last of Us is verdorie een van dé spellen bij uitstek waarin de dood betekenis heeft. Waarin personages met wie je een band opbouwt onverwacht sterven – en de dood je in sommige gevallen bij de keel grijpt op een manier die alleen een game voor elkaar krijgt. Waarin je nooit massa’s vijanden tegelijk omlegt, maar menselijke en zombieachtige tegenstanders doorgaans een voor een dient uit te schakelen. Voorzichtig, op het puntje van je stoel, om je eigen overlevingskansen te vergroten.

Bella Ramsey en Pedro Pascal in de tv-serie.



Mazin bedoelde het niet verkeerd. In veel videogames, ook in The Last of Us, word je teruggestuurd naar een checkpoint als je het personage dat je bestuurt hebt laten sterven. Terug bij het checkpoint zijn alle tegenstanders die je zojuist hebt uitgeschakeld weer tot leven gewekt. Op een gegeven moment, als je bij een moeilijk stuk van de game bent aanbeland en vaker op hetzelfde punt opnieuw moet beginnen, interpreteer je je tegenstanders niet meer als menselijk, maar hooguit als obstakels. In de serie hoopte Mazin deze tegenstand meer gewicht te geven, zei hij. Kijken naar een mens – een acteur – die doodgaat, is iets anders dan kijken naar stervende pixels.

Goed punt, natuurlijk. De emotionele beleving bij de dood van de meer generieke tegenstanders die je in The Last of Us op je pad treft is inderdaad minimaal. Hij loste dit voor de serie slim op door de actiescènes met dit soort inwisselbare tegenstand tot een minimum te beperken. Tegelijk roept zijn opmerking onmiddellijk de magnifieke vijftien minuten durende proloog van The Last of Us in herinnering, waarin de dood zó veel meer behelst dan ‘stervende pixels’, dat het rumoer over Mazins uitspraak in de gamegemeenschap begrijpelijker wordt.

In die proloog bestuur je een jong meisje tijdens de laatste vijftien minuten van haar leven – het is de eerste van vele redenen waarom de videogame van de Amerikaanse studio Naughty Dog de afgelopen tien jaar onbetwiste klassiekerstatus verwierf.

Als Sarah, dochter van alleenstaande vader Joel, strompel je in deze openingsminuten midden in de nacht wiebelig van de slaap door je verlaten huis. Pa lijkt nergens te bekennen. Je klikt op de verjaardagskaart die je je vader vergeten bent te geven (hij is te weinig thuis, schreef je) en leest in de badkamer de voorpagina van de krant: iets over een mysterieuze ziekte en spectaculair stijgende ziekenhuisopnamen. Je duwt Sarah met de joystick van je controller naar de televisie, waar een verslaggever vertelt over geïnfecteerde mensen die zich agressief gedragen. Buiten klinken sirenes en een blaffende hond. Je hebt de neiging om bij de ramen weg te blijven.

Beneden gaat alles opeens in de hoogste versnelling. Het spel neemt de besturing van Sarah van je weg en het verhaal gaat verder in filmvorm, maar dat gebeurt zo naadloos dat je het verschil nauwelijks opmerkt. Je blijft de controller onbewust stevig vasthouden. Joel rent door de tuindeur naar binnen en propt snel zijn revolver vol kogels. Daarop springt de buurjongen als een wild dier dwars door het raam naar binnen. Joel schiet hem zonder aarzelen door het hoofd. Buiten wacht je oom bij de auto: je wordt op de achterbank gezet terwijl jullie in het donker de weg op gaan. The Last of Us geeft je weer een beetje grip op Sarah: tijdens de vluchtrit kijk je om je heen en beslis je zelf welk deel van de ontluikende chaos je onderweg ziet.

In het dichtstbijzijnde stadje is de paniek compleet: overal rennende mensen, overal hyperagressieve geïnfecteerden. Na een aanrijding moet het drietal te voet verder. Uiteindelijk stuiten Joel en Sarah op een soldaat die de instructie krijgt om ze allebei dood te schieten – het risico is blijkbaar te groot dat ze zijn besmet. Joel denkt Sarah te beschermen, maar hij is te laat: ze bezwijkt in zijn armen. Helemaal murw staar je naar de openingstitels.

Stervende pixels? Noem een gedramatiseerde dood die harder binnenkomt dan de dood van een onschuldig meisje dat zojuist nog via je eigen handen door de wereld bewoog. Over film en tegenwoordig ook virtual reality is vaak gezegd dat het een empathiemachine is: plekken waar je je volledig met de ander kan vereenzelvigen. Maar de videogamecontroller is er ook één: de proloog van The Last of Us bewijst hoe verpletterend het resultaat daarvan kan zijn. Gewaagd ook, hoe je een kwartier lang in de waan wordt gelaten met het hoofdpersonage te spelen.

Twintig jaar na de proloog krijgen we de besturing over Joel en begint de game pas echt. In een post-apocalyptische toekomst waar in dictatoriaal bestuurde quarantainezones de geïnfecteerden (bijna) zijn uitgeroeid, krijgt Joel van een verzetsgroep de opdracht om Ellie, een meisje van ongeveer zijn dochters leeftijd destijds, naar de andere kant van het land te brengen. Ellie is immuun voor de infectie en daarmee mogelijk de sleutel tot een medicijn. Tijdens het spelen ontstaat een band tussen Joel en Ellie die zich buitengewoon kalm en fijnbesnaard ontwikkelt.

Wie zich afvraagt waarom de tv-serie The Last of Us hier en daar als de eerste geslaagde videogame-adaptatie wordt gezien, hoeft slechts te kijken naar het bronmateriaal: dat ís in zekere zin al een overtuigend geacteerde, spannende, ontroerende, intelligente en beeldend vertelde kwaliteitsserie.

De game kwam uit in juni 2013, tijdens de laatste maanden van de Playstation 3. De laatste fase van een gameconsole is vaak het moment waarop spellen uitkomen van makers die de capaciteiten van het apparaat tot in de kleinste details weten te benutten. In die periode verscheen bijvoorbeeld ook het beroemde satirische openwereldspel Grand Theft Auto 5, waarin de speler in alle vrijheid door de wereld kan bewegen. De makers van The Last of Us besloten de beschikbare techniek aan te wenden om een ouderwets lineair, emotioneel doorleefd en volwaardig filmisch spel te maken. Verhalende videogames waren er tot dan toe altijd al geweest, maar de technisch begaafde wijze waarop in The Last of Us film en spel met elkaar werden vervlochten was nieuw – en ook tien jaar na dato nog maar zelden op zo’n hoog niveau vertoond.

Niet onbelangrijk: de actiescènes – in de game veel dwingender aanwezig dan in de serie – zijn consequent goed en loeispannend. Onvergetelijk is het moment waarop je op de kop in een valstrik van je paranoïde compagnon Bill bungelt en ondersteboven zombies van je af moet schieten tot Ellie je heeft bevrijd. Nog beter zijn alle momenten waarop het niet loont om in het wilde weg te schieten, maar je tegenstanders vanuit een zo verdekt mogelijke positie uitschakelt, omdat je met elke andere methode wordt overlopen.

De grote zeggingskracht van de game zit daarnaast ook in wat ‘environmental storytelling’ wordt genoemd: talloze manieren waarop de makers brokjes verhaal in de omgeving verwerken. Terwijl je als Joel met Ellie aan je zijde langs een soort vervallen opvangkamp wandelt, met overal waarschuwingsborden en lege quarantaine-tenten, zíé je de chaos tijdens de uitbraak van twintig jaar geleden terug in de omgeving. Terwijl je verder speelt, begint dan een dialoog waarin Joel vertelt hoezeer dit decor hem aan zijn dochter doet denken – en schiet het spel weer rechtstreeks in je hart.