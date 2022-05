Last Seen Alive is een middelmatig, lusteloos gemaakt actie-machovehikel ★★☆☆☆

Last Seen Alive.

Het is dat Gerald Butler gemakkelijk iets sympathieks blijft houden als acteur, anders zou je soms echt niet weten wat er nog te beleven valt aan een middelmatig, lusteloos gemaakt actie-machovehikel als Last Seen Alive.

Will (Butler) staat op het punt zijn echtgenote Lisa (Jaimie Alexander) te verliezen: figuurlijk, omdat ze ‘niets meer voelt’, vervolgens ook letterlijk, omdat ze verdwijnt terwijl hij haar naar haar ouders rijdt. Tijdens een tussenstop bij een tankstation ontbreekt opeens ieder spoor van haar. Denk op dat moment maar eens niet aan George Sluizers Spoorloos (1988). Beter dan die paniekerige vermissingsscènes wordt dit oudbakken ding niet meer: niet als Will ontdekt wat er precies met Lisa is gebeurd, en ook niet als daar allerlei schermutselingen, geschiet en computergegeneerde explosies uit voortkomen.