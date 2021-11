Last night in soho is een visueel feest en een geslaagde mengeling van genres ★★★☆☆

Last Night In Soho

In Ellies hoofd swingt Londen nog. De tiener leeft met een been in het verleden: ze draait A World Without Love van Peter and Gordon op haar pick-up, heeft posters van Twiggy aan de muur en ontwerpt kleding die in de jaren zestig niet had misstaan.

Als Ellie (een ontwapenende Thomasin McKenzie) dan in het hedendaagse Londen terechtkomt, als kersverse, naïeve student aan de mode-academie, is dat voor haar dus nogal een tegenvaller. Tot ze een ouderwets ingericht kamertje betrekt bij een hospita (de laatste rol van jarenzestigicoon Diana Rigg). Vanaf dat moment wordt ze elke nacht getransporteerd naar het Londen uit haar dromen. Ze neemt de gedaante aan van Sandie (Anya Taylor-Joy), een enigmatische, zelfverzekerde nachtclubzangeres met grote ambities en met de mannen aan haar voeten.

Probeer in Last Night in Soho maar eens níét zo betoverd te zijn als Ellie. Regisseur Edgar Wright (Baby Driver, Shaun of the Dead) kent zijn genres en beschikt over visuele flair: hij speelt schitterende spelletjes met spiegels en gekleurd licht, knipoogt vol liefde naar de cinema van weleer. De vormgeving is één groot feest; de soundtrack swingt.

Ondertussen voert Wright voorzichtig de dreiging op: dróómt Ellie dit alles? Is ze psychisch in de war, zoals haar moeder? Bestond Sandie echt? Hoe dan ook, het meisje zelf maakt zich weinig zorgen, zolang ze in haar dromen in roze jurken van showtrappen af kan dalen en door de straten van Soho huppelt, met een knappe man aan haar zijde. Tot langzaam maar zeker de schaduwkanten van de Soho-showbizz-wereld duidelijk worden en haar droom een nachtmerrie wordt.

Het interessante aan Last Night in Soho is dat het een liefdesverklaring aan de geschiedenis is en tegelijk kritiek wil leveren op het nostalgisch wentelen in het verleden. En er ligt een fantastisch idee aan ten grondslag: Wright presenteert seksuele uitbuiting als onvervalste horror, iets uit de vroegere giallofilms (Italiaanse, dik aangezette horrorthrillers) of psychologische thrillers.

Maar vanaf het moment dat de film definitief de kant van bovennatuurlijke spookfilm op koerst, begint het scenario te haperen. Echt eng wil het maar niet worden en de raadsels blijken intrigerender dan de antwoorden die Ellie dan vindt. Het oude Londen ís leuker dan het nieuwe; elementen die diepgang leken te beloven, verworden tot vlakke, losse eindjes, ter faveure van plottwists. En dat wreekt zich in de finale: Wright wil ongetwijfeld een oprecht statement maken over seksuele exploitatie en valse romantiek, maar het voelt plots alsof dat alleen maar dient als aanloop naar een verrassing.