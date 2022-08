Carla Simón Beeld David Ruano

Ja, zegt filmmaker Carla Simón, ook op het Catalaanse platteland zijn de boeren bijzonder eigenwijs. De perzikboerenfamilie in haar met een Gouden Beer bekroonde drama Alcarràs zet de hakken stevig in het zand. Met een reden: het overzichtelijke, vertrouwde boerenleven staat op het spel als nieuwe grondbezitters de perzikbomen dreigen te vervangen voor zonnepanelen.

De 35-jarige Spaanse, videobellend vanuit Barcelona, snapt die boereneigenwijsheid goed. De familie in haar film baseerde ze op de familie van haar stiefmoeder. ‘Boereneigenwijsheid komt voort uit het idee dat de boeren onderdeel zijn van een soort verzet. Ze roeien tegen de stroom in, in ieder geval de kleine boeren over wie mijn film gaat. Ze wanen zich onbeschermd door de overheid, worden niet vertegenwoordigd door de politiek. Langzaam komt in Spanje een pijnlijke waarheid voor kleine boerenfamiliebedrijven naar boven: een relatief klein stuk land dat je met je familie bewerkt is geen houdbaar bedrijfsmodel meer. Spijtig, want het land wordt tijdens de hele geschiedenis van de mensheid zo bewerkt.’

In Nederland zijn boerenprotesten actueel. Hier is de verplichte beperking van stikstofuitstoot de inzet. Zie je overeenkomsten?

‘Ik weet te weinig van de Nederlandse situatie om een vergelijking te maken, maar in Spanje gaat het om de kleine bedrijven die in hun voortbestaan worden bedreigd. Mensen de straat op móéten om hogere prijzen voor hun producten af te dwingen. Het is het bekende probleem van de grote vissen die de kleintjes opeten. Ik hoop dat de toenemende vraag naar biologische landbouwproducten een oplossing voor de kleine boeren kan zijn.’

Alcarràs

Wie kijkt naar de twee films die Simón heeft gemaakt, bekruipt het gevoel te bladeren door haar persoonlijke, bewegende fotoalbum. Haar fraaie autobiografische coming-of-agefilm Summer 1993 (in 2017 in Berlijn bekroond als beste debuut in de jeugdfilmsectie) baseerde ze op de periode waarin haar beide ouders overleden aan de gevolgen van aids. Simón, toen 6 jaar oud, belandde bij familie in Garrotxa, ten noorden van Barcelona. Alcarràs baseerde ze op het leven van de perzikboerenfamilie van haar stiefmoeder. ‘Alcarràs is qua plot minder waarheidsgetrouw dan mijn debuut, maar de wereld in de film is echt. Mijn co-scenarist en ik brachten een paar zomers door op de boerderij van mijn ooms om zo getrouw mogelijk te kunnen schrijven. Ik moet een plek kunnen voelen om er goed over te kunnen schrijven.’

Hoe reageerde je familie toen je vertelde over je filmplannen?

‘Wat huiverig, ook al ben ik familie. Hier op het platteland missen ze geregeld de verbinding met de rest van het land. Ze herkennen zich niet in de verhalen die schrijvers of filmmakers vertellen. De eerste reactie is toch: ze zullen ons wel weer uitlachen. Het duurde even, maar dat gevoel verdween gelukkig.’

Alcarràs

Alcarràs, het dorp waar je film zich afspeelt, oogt schitterend. En je baseerde je film op jeugdherinneringen. Hoe lastig was het om het boerenleven niet te veel te romantiseren?

‘Zeker als je niet uit de omgeving komt, zoals mijn hele crew, valt de schoonheid op. Het land is vlak, de lucht oogt daardoor reusachtig. Het is eenvoudig om je te vergapen aan zonsondergangen. We deden in het begin daarom kijkoefeningen: de schoonheid is dáár (ze wijst in de verte), maar ónze schoonheid is hier (ze wijst naar de directe omgeving). De emotie van de personages had altijd prioriteit.’

De perzikboerderij van je familie bestaat nog, maar het einde van de film is minder hoopvol. Waarom?

‘Hoop zit in kleine dingen. De jonge jongen die stelt dat hij graag de overstap naar biologische landbouw maakt, bijvoorbeeld. Maar het gebrek aan hoop is vooral mijn verbeelding van wat er leeft onder de boeren in Alcarràs: ze hebben écht geen hoop op betere tijden. Ze raden hun kinderen inmiddels af om in hun voetsporen te treden. Jordi Pujol Dolcet, de acteur die de eigenwijze Quimet speelt, vonden we tijdens een boerenprotest. Tijdens die demonstratie leerde ik dat de boeren vechten voor iets wat wellicht buiten hun bereik ligt, ook al wensen ze niets meer dan een eerlijke prijs voor hun producten. Ik zag ook weinig jonge mensen tijdens die demonstraties: in alles lijkt het voortbestaan van de kleine boer te eindigen.’

Italiaanse inspiratie Carla Simón noemt regisseur Alice Rohrwacher als belangrijke bron van inspiratie: dier film Le meraviglie (2014) gaat onder meer over de romantisering van het platteland. ‘Haar films voelen voor mij als een spiegel’, zegt Simón. ‘Zij de Italiaanse variant, ik de Spaanse. Onze verschillen zijn klein. Haar films schuiven gaandeweg richting een magische wereld, waar mijn films in onze realiteit blijven.’