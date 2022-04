‘Landscapers’ volgt niet het gangbare stramien van het true crime-genre ★★★★☆

Olivia Colman en David Thewlis in Landscapers. Beeld HBO

Allereerst is er een waargebeurde misdaad met zulke absurde en onwaarschijnlijke trekken dat de Britse pers er in 2012 maar geen genoeg van kon krijgen. In dat jaar werden de ­lichamen van de vermoorde William en Patricia Wycherley opgegraven in hun achtertuin, waar ze al sinds 1998 lagen. De verdenking lag bij hun dochter Susan en haar man Chris­topher Edwards, die de benen hadden genomen naar Frankrijk. Na een geruchtmakende rechtszaak werd er in 2014 uitspraak gedaan.

Susan was bibliothecaresse en Christopher een accountant. Hun ­relatie was er een van opperste devotie. Verder was duidelijk dat ze het contact met de realiteit al een tijdje kwijt waren. Een echte misdaad, true crime dus, maar het vierdelige Land­scapers volgt niet de regels die in het genre gangbaar zijn.

Ed Sinclair, scenarist en echtgenoot van actrice Olivia Colman, zag een serie in dit gruwelijke verhaal. Voor de rol van Susan Edwards kon hij alleen maar aan zijn eigen echtgenote denken, die toevallig ook nog eens de beste actrice van het moment is.

Landscapers, een in en in cynische titel die verwijst naar de tuinwerkzaamheden van de moordenaars die hun slachtoffers diep onder een ­rododendronstruik begroeven, zou je een barok drama of een uitzinnige komedie kunnen noemen, of beiden, want Sinclair maakt de keuze zelf niet. Daarmee komt hij in de buurt van Killing Eve, toen Phoebe Waller Bridge daar de scenario’s nog schreef. In de regie van Will Sharpe krijgen we het gevoel dat we in en uit de gedachtenwereld van met name Susan Edwards gaan, die met haar aanbidding van klassieke Hollywoodfilms het gevoel heeft dat ze een rol speelt in de film van haar eigen leven. En dat levert een wat onthechte relatie op met de gebeurtenissen om zich heen. Zo schreef ze jarenlang prachtige brieven aan haar echtgenoot, ondertekend als Gerard Dépar­dieu. Om hem de troost van de vriendschap met de beroemde Franse acteur te geven. Al was het een illusie.

Het idee dat ze een rol in een film speelt wordt in de regie virtuoos benadrukt door vrij subtiel van het ene klassieke filmgenre in het andere te glijden. De camera maakt af en toe bewegingen die onthullen dat de gebeurtenissen zich in een studioset en niet in de echte ­wereld afspelen. Als de gebeurtenissen van deze echte wereld het echtpaar beginnen in te halen, wordt ­duidelijk dat ze niet in staat zijn zich te verweren.

Hoewel David Thewlis een prachtige rol als Christopher Edwards speelt, een man die ten koste van ­alles de illusies van zijn vrouw wil ­beschermen, ook voor de rechter, is Landscapers toch het zoveelste bewijs dat Olivia Colman momenteel ongeëvenaard is als actrice. De manier waarop haar emoties voortdurend opborrelen, het langzaam indalende besef dat haar daden ook betekenen dat ze haar geliefde zal kwijtraken. Speciale aandacht voor de rol van Kate O’Flynn als politievrouw Emma Lancing. Een volstrekt uitzinnige rol die onmiddellijk doet verlangen naar een eigen serie voor dit los­geslagen personage.