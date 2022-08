Landart-installatie ‘City’ is minimalisme op reusachtige schaal

Het eerste segment van Michael Heizer’s ‘City’ is geplaatst in Garden Valley, Nevada, het landart-project waar hij al vijftig jaar aan werkt, maar dat nog niet af is. Beeld ANP / The New York Times Syndication

Meer dan vijftig jaar nadat de bouw van de landart-installatie City van Michael Heizer in 1979 begon, kan het publiek vanaf 2 september dan eindelijk de plek van het kunstwerk betreden. Je mag er tijd voor uittrekken want met een afmeting van 800 meter breed bij 2,4 kilometer lang is City een van de grootste kunstwerken ter wereld. Het werk ligt in Garden Valley, een woestijnvallei in Nevada. En het lijkt sterk op de monumenten van een lang verdwenen beschaving, als die beschaving zich van beton zou hebben bediend. Het jarenlang afgesloten gebied werd in de Amerikaanse pers nog wel eens vergeleken met Area 51, een gebied dat onder controle staat van het Amerikaanse leger, waar de wildste geruchten de ronde over doen.

Heizer liet zich inspireren door de Mayastad Chichén Itzá op het Mexicaanse schiereiland Yucatán, vermoedelijk al voor het jaar 1000 gesticht. Maar ook een bezoek aan Luxor in Egypte liet zijn sporen na in de creatie van dit werk. Andere invloeden op het City-project zijn Heizers belangstelling voor het minimalisme (maar dan op een reusachtige schaal) in combinatie met grootschalige industriële processen. Kosten van het werk worden geschat op veertig miljoen dollar met verschillende kunstfondsen, waaronder de bekende Dia Art Foundation, als de geldschieters.

Het werk is maar een aantal momenten per jaar te bezichtigen; gratis voor omwonenden en 150 dollar voor mensen van buiten, inclusief het vervoer naar de afgelegen locatie. Het landschap van Garden Valley werd lang bedreigd door plannen van de Amerikaanse overheid om in de buurt een opslag voor radioactief afval aan te leggen, waarbij een spoorlijn dwars door het gebied zou lopen. Pas in 2015 werd het hele gebied tot Nationaal Monument verklaard, waardoor de bouwplannen definitief tot het verleden behoren.

Heizer werd geboren in 1944. In de jaren zestig begon hij met het maken van grootschalig werk in de woestijnen van Californië en Nevada. In een ander deel van zijn oeuvre bracht hij enorme rotsen naar publieke ruimtes, waaronder zijn bekende werk Levitated Mass voor het Los Angeles Museum of Contemporary Art. Heizer verwacht dat het werk er nog wel even zal liggen. ‘Zelfs als je van plan bent het te vernielen, dan kom je er snel genoeg achter dat het veel te veel moeite zal kosten,’ zei hij eerder in een interview.